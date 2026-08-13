지앤비에스에코, 상반기 매출 784억원·영업익 141억원

AI 핵심 요약beta
- 지앤비에스에코가 13일 상반기 매출 784억원을 기록했다
- 영업이익은 141억원으로 전년 동기보다 442% 늘었다
- 반도체·태양광 수주 확대가 실적 개선을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 스크러버 전문기업 지앤비에스에코가 2026년 상반기 연결 기준 매출액 784억원, 영업이익 141억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 77% 증가했고, 영업이익은 442% 증가했다.
반도체 부문이 주도적 역할을 했다. 반도체 부문 매출은 409억원으로 전년 동기(301억원) 대비 35.6% 증가했다. 주요 반도체 고객사 내 점유율 상승과 신규 팹(Fab) 세팅 가속화에 따른 장비 공급 물량 확대가 실적 개선을 견인했다.
태양광 부문도 급성장했다. 태양광 부문 매출은 170억원으로 전년 동기(13억원) 대비 13배 이상 증가했다. 인도 태양광 시장의 대규모 설비 투자가 본격화되며 수주가 크게 늘어난 영향이다. 상반기 인도형 매출은 163억원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 확대됐다.
지역별 매출 구성도 다변화됐다. 상반기 매출에서 한국이 44%, 중국이 31%, 인도가 21%를 차지했다. 한국 매출은 전년 동기 대비 59% 늘어났고, 중국에서는 현지 대형 고객사로부터 대량 수주를 확보했다.
회사는 현재 전 생산라인을 풀가동하며 늘어난 수주 물량에 대응하고 있다. 지앤비에스에코 관계자는 "반도체와 태양광 양대 사업의 성장이 맞물리며 상반기에도 뚜렷한 실적 개선 흐름을 이어갔다"며 "확보된 수주 물량의 안정적인 공급에 역량을 집중해 올해 의미 있는 실적 성장을 실현하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com