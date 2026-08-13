우리은행, '2026 LCK FINALS' 초대권 440장 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 13일 LCK FINALS 초대권 이벤트를 실시했다.
- 금융상품 가입 고객에게 결승 진출전·결승전 초대권 440장을 제공했다.
- WON뱅킹 사전 응모와 현장 부스 경품행사도 진행한다.
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금융상품 가입 고객 대상 결승전 직관
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 '2026 LCK FINALS'를 앞두고 금융상품 가입 고객을 대상으로 경기 초대권 증정 이벤트를 실시한다.
우리은행은 오는 9월 열리는 '2026 LCK FINALS' 결승 진출전과 결승전을 직접 관람할 수 있는 초대권 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 이벤트는 우리은행 상품을 이용하는 고객과 미래세대에게 e스포츠 관람 기회를 제공하고, 문화 콘텐츠를 통해 고객 접점을 확대하기 위해 마련됐다.
초대권은 '삼성월렛머니 우리 통장', '우리의 소원 예금·적금', '우리틴틴' 가입 고객을 대상으로 총 440장이 제공된다.
'삼성월렛머니 우리 통장'과 '우리의 소원 예금·적금' 고객에게는 상품별로 결승 진출전 100장, 결승전 100장 등 각각 200장이 배정되며, '우리틴틴' 고객에게는 결승 진출전과 결승전 각각 20장씩 총 40장이 제공된다.
응모는 우리WON뱅킹 앱 내 '혜택' 메뉴에서 참여할 수 있다.
우리은행은 경기 현장 부스 운영에 앞서 이달 말까지 WON뱅킹에서 사전 응모 이벤트도 진행한다. 사전 응모 고객과 현장 부스 방문객에게는 우리은행 한정 기념 굿즈를 제공하며, 부스 참여 고객을 대상으로 다양한 경품 이벤트도 마련할 예정이다.
우리은행은 WON뱅킹 내 'e스포츠관'을 통해 경기 일정과 관련 콘텐츠, 각종 이벤트 정보를 제공하며 e스포츠를 활용한 미래세대와의 소통을 확대해 나간다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com