'세종 우미린 센터파크' 전 주택형 1순위 마감…평균 17.7대 1

AI 핵심 요약beta
- 우미건설은 11일 세종 우미린 센터파크 1순위 청약을 마쳤다.
- 240가구 모집에 4250건 몰려 평균 17.71대 1을 기록했다.
- 세종 민간분양 공백과 입지·상품성이 흥행을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 우미건설이 세종특별자치시 행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록에 공급하는 '세종 우미린 센터파크'가 1순위 청약에서 전 주택형의 청약을 마쳤다.
한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 11일 진행된 '세종 우미린 센터파크' 1순위 청약접수 결과 240가구 모집(특별공급 제외)에 4250건이 접수돼 평균 17.71대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 8개 주택형 모두 1순위에서 마감됐다.
가장 많은 청약이 접수된 주택형은 모집 가구 수가 가장 많은 전용 84㎡A였다. 78가구 모집에 1771건이 접수돼 평균 22.71대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 59㎡는 48가구 모집에 986건이 접수돼 20.54대 1의 경쟁률을 나타냈다.
청약 흥행 배경으로는 세종시의 민간분양 공급 공백이 꼽힌다. '세종 우미린 센터파크'는 세종시에 공급되는 민간분양 단지로, 견본주택 개관 전부터 수요자들의 관심을 받았다. 지난 10일 진행된 특별공급에서도 436가구 모집에 1608건이 접수됐다.
단지가 들어서는 5-2생활권의 입지도 관심 요인으로 꼽힌다. 5-2생활권은 학교와 공원, 공공청사, 주거시설을 함께 배치하는 '공공시설 복합단지 특화권역'으로 조성된다. 단지 인근에는 초·중학교(예정)와 유치원(계획), 복합커뮤니티센터가 들어설 예정이며, 약 3만7000㎡ 규모의 문화공원도 조성된다. 인근 BRT 정류장을 이용하면 정부세종청사 등 지역 내 주요 시설로 이동할 수 있다.
단지 내 상품 구성도 청약 수요를 뒷받침한 요인으로 꼽힌다. 지상에 주차공간을 두지 않고 피트니스 클럽, 실내골프연습장, 스크린골프장 등 운동시설을 비롯해 작은도서관, 남·녀 구분 독서실, 게스트하우스 등의 커뮤니티 시설을 조성할 예정이다.
분양 관계자는 "민간분양 아파트 공급이 뜸했던 세종시에 공급되는 새 아파트인 데다 아이 키우기 좋은 입지와 상품 구성 등에 대한 수요자들의 관심이 높았다"며 "지역을 대표하는 단지로 조성하겠다"고 말했다.
한편 '세종 우미린 센터파크'는 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동, 전용면적 45·59·84㎡, 총 676가구 규모다. 당첨자 발표는 오는 19일이며, 정당계약은 31일부터 내달 3일까지 진행된다.
견본주택은 세종특별자치시 대평동에 있으며, 입주는 2029년 3월 예정이다.
leedh@newspim.com