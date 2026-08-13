에스엠벡셀, 중대형 드론용 배터리팩 개발

AI 핵심 요약beta
- 에스엠벡셀이 13일 CAV용 주전원·비상 배터리팩을 개발했다
- 100kg급 화물운송 드론에 적용해 전원 시스템 역량을 확보했다
- 배송·방제용 드론서 산업용·특수목적 드론으로 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스엠벡셀이 국내 드론 기업과 협력해 화물운송 항공체(CAV)에 적용되는 주전원 배터리팩과 비상용 배터리팩 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 개발로 정상 운항을 위한 주전원부터 비상상황에 대응하는 보조전원까지 중대형 드론 전원 시스템 전반의 설계·공급 역량을 확보했다. 기존 소형 배송·방제용 드론에서 100kg급 화물 운송이 가능한 중대형 CAV까지 배터리팩 적용 범위를 넓혔다.
CAV는 대형 기체와 화물을 운송하는 만큼 배터리팩의 고용량·고전압·고에너지밀도와 순간 고출력 성능이 중요하다. 기체와 배터리 상태를 연동하기 위한 통신 기능도 필수다. 에스엠벡셀은 이러한 요구조건을 반영해 주전원 배터리팩을 맞춤 설계했으며, 자체 통신·용량 시험과 출력 평가를 거쳐 숨비 CAV에 적용했다. 비상용 배터리팩은 내연기관 기반 CAV의 비행 중 엔진이 정지하는 상황에서 전원을 공급하는 역할을 한다.
에스엠벡셀은 배송용 드론 맞춤형 배터리팩을 개발해 약 1000회의 비행 테스트를 완료했으며, 해당 기술력을 기반으로 농업용 스마트 방제 드론 배터리팩 개발도 진행 중이다.
최근 드론 산업은 소형 배송에서 중대형 화물 운송으로 활용 범위가 확대되고 있다. 특히 군수물자와 재난·의료물자, 도서지역 및 산업시설 물류 등 기존 운송수단의 접근이 어렵거나 신속한 수송이 필요한 분야를 중심으로 CAV 활용이 증가하고 있다.
최세환 에스엠벡셀 배터리사업부문 대표이사는 "CAV는 높은 에너지밀도와 순간 고출력뿐 아니라 기체와 배터리 간 안정적인 통신 등 높은 수준의 배터리팩 설계 기술이 요구된다"며 "배송·방제용 드론에 이어 100kg급 CAV의 주전원과 비상용 배터리팩까지 개발한 경험을 바탕으로 다양한 드론 운용환경에 최적화된 배터리 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 에스엠벡셀은 배송·방제용 드론과 CAV 배터리팩 개발 경험을 기반으로 산업용·특수목적 드론 분야로 적용처를 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com