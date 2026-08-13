신한은행, 홀트아동복지회와 유산기부 활성화 맞손

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 12일 홀트아동복지회와 협약했다.
- 신탁 활용한 유산기부와 기부문화 확산에 나섰다.
- 아동복지·소외계층 지원 협력도 확대하기로 했다.
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자산관리부터 사후 기부까지 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 홀트아동복지회와 손잡고 신탁을 활용한 유산기부 활성화와 기부문화 확산에 나선다.
신한은행은 지난 12일 서울 중구 대한상공회의소 신한은행 신탁라운지에서 홀트아동복지회와 '신탁을 활용한 유산기부 및 기부문화 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 고령화와 자산 승계 방식의 다양화에 맞춰 신탁을 활용한 유산기부를 활성화하고, 기부자의 뜻이 안정적으로 실현될 수 있는 체계를 마련하기 위해 추진됐다.
신한은행은 바보의나눔, 서울대학교병원, 사랑의열매 등과 유산기부 협력을 이어온 데 이어 이번 협약을 통해 아동복지와 소외계층 지원 분야로 협력 범위를 확대하게 됐다.
양측은 앞으로 유산기부 및 신탁 상담 연계, 신탁 기반 자산관리와 금융 상담 지원, 신탁을 활용한 기부 실행 방안 마련, 기부신탁 및 유산기부 홍보 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.
아울러 새로운 기부신탁 상품과 서비스 개발을 위한 아이디어를 공유하며 사회공헌 활동도 확대하기로 했다.
홀트아동복지회에 유산기부를 희망하는 고객은 신한은행의 유언대용신탁 등 맞춤형 신탁 서비스를 이용할 수 있다. 고객이 생전에는 자산을 체계적으로 관리받고, 사후에는 미리 정한 뜻에 따라 기부가 이행될 수 있도록 지원한다.
한편 신한은행은 종합재산신탁과 유언대용신탁을 기반으로 생애주기별 자산관리 컨설팅을 제공하고 있으며, 공익법인과 NGO 등과 협력해 신탁 기반 기부문화 확산 사업을 지속 추진하고 있다.
peterbreak22@newspim.com