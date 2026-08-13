최기영 봉화군수 '도촌리 지정폐기물매립장 건립' 강한 우려 표명

AI 핵심 요약beta
- 봉화군수는 12일 대구지방환경청에 매립장 검토를 요청했다
- 봉화군은 주민 반대와 환경훼손 우려를 엄격히 따져달라 했다
- 군의회도 건설 중단 결의안을 채택하며 반대 입장을 밝혔다
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[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화군 도촌리 일원에 추진되는 민간 지정 폐기물 매립장 건립 관련 봉화군이 입지 적정성과 환경적 영향을 엄격하게 검토해줄 것을 환경부에 요청했다.
13일 봉화군에 따르면 최기영 봉화군수는 전날 대구지방환경청을 방문해 '도촌리 일원 민간 지정 폐기물 매립장 건립' 관련 주민들의 반대와 환경 훼손 우려를 전달했다.
최 군수는 또 "향후 환경영향평가 과정에서 입지 적정성과 환경적 영향을 철저하고 엄격하게 검토해 줄 것"을 요청했다.
최 군수는 이날 면담에서 "지정 폐기물 매립장 건립 사업으로 지역 주민들의 불안과 우려가 매우 큰 상황이다"며 "주민의 생활환경과 청정 봉화의 환경적 가치에 미칠 수 있는 영향을 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라고 강조했다.
그러면서 최 군수는 "지정 폐기물 매립 시설은 장기간 운영되는 시설인 만큼 사업 부지 자체의 안전성뿐만 아니라 침출수로 인한 토양·지하수 및 수계 영향 가능성, 악취·비산먼지, 폐기물 운반 차량으로 인한 생활환경 영향, 집중호우 등 재해 상황에서의 환경오염 가능성도 우려된다"고 지적하고 "시설 운영 종료 이후의 사후 관리 문제까지 장기적인 관점에서 철저히 검토할 필요가 있다"며 사후 관리의 문제점도 피력했다.
최기영 봉화군수는 "봉화의 청정 자연환경은 한 번 훼손되면 원상회복에 막대한 시간과 비용이 소요될 수 있는 소중한 자산이다. 군민의 건강과 안전은 어떠한 경우에도 소홀히 다뤄져서는 안 된다"며 "주민들이 제기하고 있는 우려가 충분히 검토되고 환경적 안전성이 객관적으로 확인될 수 있도록 환경영향평가 단계부터 철저한 검증이 이뤄져야 한다"고 거듭 대구지방환경청의 철저한 검토를 촉구했다.
봉화군은 환경영향평가서 초안이 제출되는 즉시 사업 입지의 적정성과 환경적 영향, 주민 생활환경에 미치는 영향 등을 면밀히 검토하고, 환경적 안전성에 대한 검증이 미흡하거나 추가적인 확인이 필요한 사항에 대해서는 관계 기관에 철저한 보완과 재검토를 요구한다는 방침이다.
또 주민들의 우려와 의견이 환경영향평가 및 관계 기관 협의 과정에서 실질적으로 반영될 수 있도록 적극 노력하는 한편 군민의 건강과 안전, 봉화의 청정한 자연환경을 지키는 것을 최우선 원칙으로 삼아 관련 법령과 절차의 범위에서 봉화군이 취할 수 있는 모든 행정적 대응을 적극 추진한다는 계획이다.
앞서 봉화군의회는 지난 10일 속개된 제280회 임시회에서 '도촌리 산업폐기물 매립장 건설계획 즉각 중단 및 엄정한 행정대응 재촉구 결의안'을 채택하고 공식적인 반대 입장을 분명히 했다.
한편 봉화읍 도촌리 일원에 부지면적 약 24만9000㎡, 매립면적 약 8만3311㎡ 규모의 소각재, 폐금속류, 연소재, 광재, 폐합성고분자화합물 등 사업장·지정폐기물 매립장이 추진되고 있는 것으로 전해졌다.
nulcheon@newspim.com