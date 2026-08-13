민주 "민생법안 인질극 방치 못 해…5·18 폄훼 행사 강행시 이진숙 제명 추진"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 13일 국민의힘의 민생법안 방해를 비판했다.
- 민주당이 13일 이진숙 의원 제명을 촉구했다.
- 민주당이 5·18 왜곡 포럼 강행 시 강경 대응을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 13일 국민의힘을 향해 본회의 개최 거부 등 민생 법안 처리를 방해하고 있다고 비판하는 한편, '자유민주 관점 5·18 학술 포럼'을 개최하는 이진숙 국민의힘 의원의 제명을 촉구했다.
민주당은 이날 오후 서울 여의도 국회 본관 로텐더홀에서 '민주당 5·18 역사 날조 방조 국민의힘 규탄대회'를 열고 여당의 민생 법안 처리 협조와 이진숙 의원에 대한 엄중한 징계를 요구했다.
한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 규탄 발언을 통해 "국민의힘이 8월 임시국회 소집요구서를 직접 제출해 놓고 정작 민생 법안 처리를 위한 본회의 개최에는 응하지 않고 있다"며 "주택 공급을 외치면서도 정작 공급 촉진을 위한 법안 처리를 거부하는 이율배반적 행태를 보이고 있다"고 지적했다.
이어 "국민의힘의 무책임한 직무유기로 국가 미래와 민생이 발목 잡혀선 안 된다"며 "민주당은 다음 주부터 산적한 민생 법안 처리를 위해 가용 가능한 모든 수단을 동원해 우리 길을 갈 것"이라고 밝혔다.
또한 한 직무대행은 이날 국회도서관에서 5·18 재조명 포럼을 주최하려는 이진숙 의원을 향해 "민주주의 훼손에 대한 책임을 묻겠다"고 경고했다.
그는 "진보와 보수를 떠나 일말의 인간성이 있다면 5·18을 폄훼하고 장난치면 안 된다"며 "이 의원은 이제라도 행사를 취소하고 국민 앞에 석고대죄해야 하며, 행사 강행 시 국회의원 제명 촉구 결의안을 즉각 제출하겠다"고 했다. 아울러 행사를 묵인한 황정근 국회도서관장에 대해서도 책임을 묻고 대관 규정을 엄격히 정비하겠다고 덧붙였다.
박균택 원내부대표 역시 이진숙 의원에 대한 강경 대응을 주문했다.
박 원내부대표는 "내란을 옹호하는 극우 세력을 국회로 불러들여 5·18 민주화운동을 왜곡의 대상으로 삼는 것은 인간으로서 지켜야 할 최소한의 상식과 도의를 저버린 행태"라며 "국민의힘 지도부는 5·18 정신을 헌법 전문에 수용하겠다는 약속이 진심이라면 이진숙 의원을 당장 당에서 제명하라"고 촉구했다.
이어 박 원내부대표는 국회의장을 향해 "이 의원에 대한 징계가 가능하도록 국회 윤리특별위원회를 신속히 구성해달라"며 "의장의 취소 권고에도 사태를 방치한 황정근 국회도서관장을 즉각 해임하고 국회 공적 공간이 극우 세력에 의해 오염되지 않도록 대관 기준을 엄격히 세워달라"고 요구했다.
allpass@newspim.com