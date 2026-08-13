HLB제넥스, 상반기 매출 230억·영업익 19.9억 기록

AI 핵심 요약beta
- HLB제넥스는 13일 상반기 매출 230억원, 영업익 19억9000만원을 냈다.
- 2분기에도 매출 113억원과 영업익 9억6000만원으로 흑자를 이어갔다.
- 건기식·카탈라아제·UDCAse 매출이 늘며 사업 다각화 효과를 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
섬유용 카탈라아제도 60%대 증가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제넥스는 올해 상반기 누적 연결 기준 매출액 230억원, 영업이익 19억9000만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 상반기 매출액은 전년 동기 대비 11.1% 증가했다.
올해 2분기 연결 기준 매출액은 113억원, 영업이익은 9억6000만원을 기록했다. 회사는 올 1분기에 이어 2분기에도 영업이익 흑자를 이어갔다.
별도 기준으로는 건강기능식품 사업과 연구용역 등 기타 사업의 매출이 늘었다. 건강기능식품 부문 매출은 전년 상반기 대비 40% 이상 증가했다.
효소 제품 가운데 카탈라아제(Catalase)는 올 2분기에도 매출을 이어갔다. 주력 제품인 반도체용 카탈라아제와 함께 신규 적용 분야인 섬유용 카탈라아제 매출이 늘었다. 섬유용 카탈라아제의 올 2분기 매출은 전년 동기 대비 60%대 증가율을 기록했다.
카탈라아제는 과산화수소를 물과 산소로 분해하는 효소다. HLB제넥스는 반도체용을 비롯해 섬유용 등으로 적용 분야를 확대하고 있다.
지난해부터 공급을 본격화한 우르소데옥시콜산(UDCA) 제조효소 'UDCAse'도 전년 동기 대비 매출이 증가했다. 회사는 주요 파트너사와 UDCAse 공급을 확대하고 있다.
김도연 HLB제넥스 대표이사는 "사업 다각화와 주요 전략 품목들의 시장 안착에 힘입어 외형 성장과 수익 창출을 이어가고 있다"며 "하반기에도 다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 효율적인 경영 운영에 나설 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com