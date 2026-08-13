與, '민심 악화' 세제개편안·부동산 대책 의총 논의…"보완 필요 의견 이어져"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 13일 의원총회를 열고 세제개편안과 부동산 대책을 논의했다.
- 당내에서는 정부안에 반대보다 보완이 필요하다는 의견이 나왔다.
- 민주당은 청년 주거안정과 지역 현실을 반영해 숙의하겠다고 밝혔다.
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"당정 협의 지속…국민이 부당함 느끼지 않도록 정밀 완성"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 13일 의원총회를 열고 정부의 세제개편안과 부동산 공급대책을 검토하며 당내 의견 수렴에 나섰다.
이주희 더불어민주당 원내대변인은 이날 오후 서울 여의도 국회 본관에서 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "정부안 자체를 완전히 반대한다기보다는 세제안이든 공급안이든 보완이 필요하다는 취지의 발언이 나왔다"며 "특히 지역구 의원들을 중심으로 지역 현안과 현실을 충분히 고려할 필요가 있다는 의견이 이어졌다"고 말했다.
이 원내대변인은 "세제개편안에 대해서는 발표 이후 당에서 충분한 숙의 과정을 거치고 있으며 당정 간 논의도 계속 진행 중"이라며 "국민께서 부당함을 느끼지 않도록 완성도 높은 세제안을 만들어가겠다"고 밝혔다.
또한 부동산 공급대책과 관련해서는 "정부 발표안을 중심으로 검토하되 2030 청년 세대가 우려하지 않고 실질적인 주거 안정에 도움이 되는 방향으로 충실히 숙의해 나갈 것"이라고 설명했다.
allpass@newspim.com