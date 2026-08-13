'3주택' 이성훈 LH 사장, 2채 처분…10월부터 1주택자

AI 핵심 요약beta
- 이성훈 LH 사장이 13일 주택 2채를 처분했다
- 세종시 아파트는 10월 말 소유권 이전 예정이다
- 대치동 지분만 남아 정책 신뢰 논란이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도곡동 매도·세종도 계약 완료
10월 말 세종 소유권 이전 시
대치동 주택만 보유
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 3주택 보유로 논란을 빚었던 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 기존 주택 가운데 2채를 처분한 것으로 확인됐다. 세종시 아파트의 소유권 이전 절차까지 마무리되면 대치동 다가구주택 지분만 남게 된다.
13일 LH에 따르면 이 사장은 서울 강남구 도곡동 아파트를 지난 6월 초 매도했다. 세종시 아파트도 앞선 5월 매매계약을 체결했으며 현재 세입자의 임대차계약 기간이 남아 있어 소유권 이전등기는 오는 10월 말 완료될 예정이다.
올해 3월 공개된 고위공직자 재산 내역에서 당시 청와대 국토교통비서관이던 이 사장은 3주택자로 분류됐다. 배우자와 공동명의로 세종시 아파트를 보유한 데다 배우자 명의의 강남구 도곡동 아파트 지분과 대치동 다가구주택 지분을 신고했다.
부동산 정책을 담당하는 청와대 참모가 다주택자라는 점을 두고 당시 논란이 일자 이 사장은 보유 주택을 처분하겠다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다. 이후 지난 7월 공공주택 공급을 담당하는 LH 사장에 취임하면서 실제 처분 여부가 다시 관심을 받았다.
논란은 지난 11일 국회 국토교통위원회에서도 재점화됐다. 국토교통부 업무보고 과정에서 야당 의원이 세종시와 도곡동 아파트, 대치동 주택 지분을 실제로 처분했는지를 묻는 서면 요구에 이 사장이 답하지 않았다고 지적하면서다. 이 사장은 현장에서 별도의 답변을 내놓지 않았다.
이후 LH 측은 도곡동 아파트는 이미 매각을 마쳤고 세종시 아파트도 계약을 체결한 상태라고 설명했다. 현재 등기상으로는 세종시 아파트와 대치동 다가구주택 지분이 남아 있지만 세종시 아파트의 소유권 이전이 끝나면 대치동 주택 지분만 보유하게 된다.
이 사장의 다주택 보유 자체가 LH의 주택 공급 능력과 직접 연결되는 것은 아니다. 다만 정부가 다주택자의 주택 처분을 압박하고 있는 상황에서 공공주택 공급을 책임지는 기관장의 주택 보유 현황이 정책의 신뢰도와 맞물려 주목받고 있다.
chulsoofriend@newspim.com