한난, 취약계층 난방비 절감 지원…4억 규모 '에너지 세이브 365' 추진

AI 핵심 요약beta
- 한국지역난방공사가 13일 에너지 취약계층 난방비 절감을 위한 사업을 추진했다.
- 한난은 굿네이버스 등과 에너지 세이브 365 업무협약을 체결했다.
- 대구·충북·전남·경남서 17세대와 22곳을 지원한다.
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사회복지시설 등 5곳 태양광 발전설비 지원
대구·청주·나주·양산 등 취약계층 대상
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(사장 하동근)가 에너지 취약계층의 난방비 부담을 줄이기 위해 약 4억4000만원 규모의 에너지 효율 개선 사업을 추진한다.
한난은 굿네이버스 회관에서 굿네이버스 글로벌임팩트, 한국에너지재단과 '에너지 세이브 365' 사업 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
에너지 세이브 365는 에너지 취약계층의 주거·시설 환경을 개선해 난방비를 줄이는 한난의 사회공헌 사업이다.
올해는 대구 서구·달서구·달성군과 충북 청주시, 전남 나주시, 경남 양산시의 개인과 사회복지시설, 사회적기업 등을 대상으로 지원한다.
한난 등 협약기관은 신청 접수와 서류 심사, 현장 진단을 거쳐 단열·창호 공사 등 에너지 효율 개선을 추진한다.
지원 대상은 개인 17세대와 시설 22곳이다. 이와 함께 시설 5곳에는 태양광 발전설비를 설치하고 시공 이후 사후 진단도 진행한다.
하동근 한난 사장은 "에너지 세이브 365는 단순한 난방비 지원을 넘어 에너지 취약 시설의 효율을 높여 난방비 부담을 근본적으로 줄이는 에너지 복지 사업"이라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 사업을 통해 지역 상생의 가치를 실천하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com