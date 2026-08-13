광복절 연휴 전국 곳곳 비…다음주 다시 '폭염·열대야'

AI 핵심 요약beta
- 광복절 연휴까지 전국 곳곳에 비가 이어지겠다.
- 15일까지 소나기와 16~17일 전국 비가 예상됐다.
- 비가 그친 뒤 최고체감온도 33도 안팎이 되겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연휴 전국 곳곳 비소식…17일까지 전국 확대
비 그친 뒤 최고체감 33도 안팎…폭염·열대야 가능성
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 광복절 연휴인 다음 주 월요일까지 전국 곳곳에 비가 내릴 전망이다. 비가 그친 뒤에는 최고체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 폭염과 열대야가 다시 이어지겠다.
기상청은 13일 정례브리핑에서 "우리나라 주변에 태풍에서 변질된 저기압들이 분포하는 등 복잡한 기압계가 형성돼 있다"며 "15일까지 내륙을 중심으로 소나기가 내린 뒤 16~17일에는 전국에 비가 내리겠다"고 예보했다.
이날부터 이틀 동안은 동해상에서 북동풍이 유입되면서 동해안을 중심으로 비가 내리겠다. 내륙에서는 대기 불안정으로 곳곳에 소나기가 예상된다.
토요일인 오는 15일에는 고온다습한 남풍이 강하게 유입되면서 대기 불안정이 더욱 심해지겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.
13일 예상 강수량은 동해안 10~50㎜다. 내륙에는 5~20㎜, 경상권 일부 지역에는 5~40㎜의 소나기가 내리겠다. 14일에는 전국 대부분 내륙에 5~40㎜, 15일에는 5~50㎜의 소나기가 예상된다. 제주도에는 14일 밤부터 15일까지 5~40㎜의 비가 내리겠다.
연휴인 오는 16~17일에는 전국에 비가 내리겠다. 비는 16일 새벽 제주도와 서쪽 지역에서 시작돼 오후에는 전국 대부분 지역으로 확산돼 17일까지 이어질 전망이다. 특히 고온다습한 남풍이 강하게 유입되는 남해안과 지리산 부근에는 많은 비가 내리겠다.
연휴가 끝나는 화요일인 오는 18일부터는 전국이 대체로 맑거나 구름 많은 날씨를 보이겠다. 다만 오는 20~21일쯤 다시 비나 소나기가 내릴 가능성이 있다.
무더위도 계속되겠다. 소나기와 비가 내리는 오는 15~17일에는 햇볕이 차단되면서 기온이 다소 낮아지겠지만, 비가 그친 뒤에는 기온이 다시 올라 일부 지역에서 폭염과 열대야가 나타날 가능성이 있다.
jason14@newspim.com