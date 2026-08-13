깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/13)

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아·메타가 개방형 AI 진영에 베팅했다
- 광통신주가 강세, 메모리주는 뒤처졌다
- 코어위브·람다 등 AI 인프라주가 출렁였다
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[AI 진영 전쟁] ①엔비디아·메타는 왜 개방형에 베팅하나
광통신 앞서고 메모리 처지고…AI 진영 내 손바뀜, 왜?
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