수출입은행, 첫 벤처투자 진출…방산·공급망 펀드 200억

AI 핵심 요약beta
- 수은이 13일 첫 벤처투자조합 출자에 나섰다
- 공급망기금과 LP성장펀드에 각각 200억원씩 댔다
- 에어스메디컬에도 75억원 투자해 해외진출을 돕는다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행이 공급망안정화기금과 함께 설립 이래 처음으로 벤처투자조합에 투자한다.
수은은 13일 방산·공급망 분야 벤처기업 지원을 위한 'LP성장펀드'에 공급망안정화기금과 각각 200억원씩 출자할 예정이라고 밝혔다. 펀드 목표 조성액은 1125억원이다.
이 펀드는 방산 완제품과 부품 소재, 드론, 로봇, 인공지능 등 국방 활용 첨단기술 기업과 공급망 핵심품목 기업을 지원한다. 수은은 BNK금융그룹과 모태펀드와 협력할 방침이다. 수은은 지난 4월 중소벤처기업부, 부산은행, 경남은행 등과 중소기업 지원 및 지역 투자 협력 관련 업무협약을 체결했으며, 이번 출자는 그 연장선상에서 추진된다.
수은의 출자사업은 올해 하반기 중 재정경제부 장관의 승인절차를 거쳐 운용사를 최종 선정할 계획이다.
한편 수은은 의료 인공지능 벤처기업 에어스메디컬 지원을 위해 75억원을 투자하기로 결정했다. 에어스메디컬은 인공지능으로 자기공명영상(MRI) 촬영 시간을 최대 절반가량 줄이는 소프트웨어를 개발한 기업이다. 창업 8년 만에 매출의 90% 이상을 해외에서 거두고 있다. 수은은 이번 투자를 통해 해외 판매망 확충과 현지 인허가 확보 등을 지원할 방침이다.
이번 투자는 올 상반기 한국수출입은행법과 공급망안정화법 개정으로 수은의 투자 대상이 벤처투자조합까지 확대된 데 따른 것이다.
romeok@newspim.com