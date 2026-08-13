추경호 대구시장 소통행보 '속도'....이번엔 시민사회단체

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장이 13일 시민사회단체와 간담회를 했다.
- 지역 현안과 대구의 미래 발전 방향을 폭넓게 논의했다.
- 추 시장은 현장 의견을 시정에 반영하겠다고 말했다.
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추 시장 "현장 의견 충실히 반영....변화·성장으로 더 나은 대구 만들 것"
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추경호 대구시장의 소통 행보에 속도가 붙었다. 대구시장 인수위 구성 단계부터 현장 소통 행보를 이어 온 추 시장이 13일 대구권 시민사회단체와 간담회를 갖고 지역 현안과 발전 방향을 공유했다.
시민사회단체와의 간담회는 민선 9기 출범을 맞아 지역 현장에서 활동하고 있는 시민사회단체의 다양한 목소리를 직접 듣고, 대구가 당면한 주요 현안과 미래 발전 방향에 대한 폭넓은 의견 청취를 위해 마련됐다.
추 시장은 인수위원회 활동 당시 지역 시민사회단체를 직접 찾아 정책 제안과 현장의 목소리를 청취한 바 있다. 이번 만남은 당시 나눈 대화를 일회성에 그치지 않고 지속적인 소통과 협력으로 이어 가기 위한 자리라는 점에서 의미를 더했다.
이날 간담회에는 엄창옥 대구참여연대 공동대표, 심준섭 대구경제정의실천시민연합 공동대표, 이충기 대구YMCA의 이사장과 각 단체 사무처장 등이 참석해 지역 주요 현안에 대해 의견을 교환했다.
추경호 시장은 "시민사회와의 소통은 더 나은 시정을 만들어 가는 출발점"이라며 "앞으로도 시민과 함께하는 공감 시정을 바탕으로 현장의 의견을 시정에 충실히 담아 변화와 성장으로 더 나은 대구를 만들어 가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com