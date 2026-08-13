무보, '400억원 규모' 현지법인 금융지원 강화…유럽 탄소규제 대응

AI 핵심 요약beta
- 무보가 13일 삼성물산 독일법인에 약 400억원 보험지원에 나섰다.
- 유럽 탄소규제 대응 위해 매출채권 유동화로 운전자금 확보를 돕는다.
- 무보는 현지법인 경쟁력 강화와 금융애로 해소를 지원할 계획이다.
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삼성물산 독일법인 운전자금 확보 지원
글로벌 통상환경 맞춘 정책금융 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 우리 기업의 유럽 탄소규제 대응을 돕기 위해 약 400억원 규모의 무역보험 지원에 나선다.
무보는 유럽 현지법인의 매출채권 유동화를 지원해 우리 기업의 현지 운전자금 확보를 뒷받침할 계획이라고 13일 밝혔다.
이번 지원 대상은 삼성물산 독일법인이다. 은행은 무보의 보험증권을 담보로 삼성물산 독일법인의 매출채권을 비소구 조건으로 매입한다. 비소구 조건은 매출채권 매입 이후 수출자에게 추가적인 책임을 묻지 않는 방식이다.
삼성물산 독일법인은 매출채권을 현금화해 운전자금으로 활용할 수 있어 유동성 부담을 덜 수 있다.
이번 지원은 유럽 탄소규제로 변화하는 기업의 수출환경을 반영한 맞춤형 금융지원이라는 데 의미가 있다. 유럽 탄소국경조정제도(CBAM)가 올해부터 시행되면서 유럽 기업들이 통관과 규제 대응 부담을 공급자에게 전가하는 사례가 늘고 있다.
이에 따라 우리 기업들도 해외 현지법인을 중심으로 판매구조를 재편하는 움직임을 보이고 있다. 해외 현지법인의 역할이 확대되면서 운전자금 확보도 새로운 금융 과제로 떠오르고 있다.
무보는 이번 지원이 우리 기업의 현지 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
장영진 무보 사장은 "기업의 금융 애로를 적기에 해소하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com