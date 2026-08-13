조정식 의장, 정동영 통일장관 접견…"남북국회회담으로 평화공존 물꼬"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 13일 정동영 통일부 장관을 만나 협력을 당부했다.
- 조 의장은 남북국회회담 추진과 국회의 역할을 강조했다.
- 정 장관은 국회가 평화 정착의 큰 힘이 돼주길 기대했다.
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정동영 "평화 정착에 국회가 가장 큰 원군 돼줄 것으로 기대"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 13일 정동영 통일부 장관을 만나 남북국회회담 등 한반도 평화공존을 위한 국회의 역할을 강조하고 국회와 통일부 간 긴밀한 협력을 당부했다.
조 의장은 이날 오전 국회 의장 집무실에서 정 장관을 접견하고 정부의 대북정책 방향과 남북관계 개선을 위한 국회의 역할, 통일기반 조성을 위한 협력 방안 등에 대해 의견을 나눴다.
조 의장은 "이재명 대통령 취임 이후 장관님의 리더십과 추진력으로 통일부가 정상화되고 정부의 대북정책도 '한반도 평화공존'이라는 방향으로 확고히 자리 잡았다"고 말했다.
이어 "꽉 막힌 남북관계의 물꼬를 트기 위해 제가 제헌절 경축사에서 '남북국회회담'을 제안한 것처럼 국회도 한반도 평화공존에 힘을 보태고자 한다"고 강조했다.
조 의장은 "한반도 평화와 통일기반을 조성하기 위해서는 국회와 통일부의 긴밀한 협력이 중요하다"며 "현재 남북협력기금법 등 여러 법안이 국회에 계류돼 있는 만큼 여야와 관계부처 간 이견을 좁혀나갈 수 있도록 함께 지혜를 모아주시길 바란다"고 했다.
또 이재명 정부 출범 초기 대북 확성기를 철거한 이후 북한도 적대행위를 멈췄던 사례를 언급하며 "통일부가 '한반도 평화공존' 정책을 일관되면서도 창의적으로 추진해 주시길 바란다"고 당부했다.
이에 정 장관은 "이재명 정부 출범 이후 접경지대 주민들께서 일상의 평온을 되찾았다는 말씀을 많이 해주신다"며 "이러한 평화를 정착시키는 데 국회가 가장 큰 원군이 되어줄 것으로 기대한다"고 답했다.
oneway@newspim.com