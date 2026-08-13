삼성생명, 상반기 순익 1.9조원…전년比 35.8% 증가

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 13일 상반기 순이익이 1조8935억원으로 35.8% 늘었다
- 신계약 CSM은 1조7175억원, 보장성 CSM은 1조6426억원이었다
- CSM 잔액은 13조7000억원, K-ICS 비율은 208%였다
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투자손익 1.9조원으로 성장…K-ICS비율 208%
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 올해 상반기 당기순이익이 1조8935억원으로 전년 동기(1조3941억원) 대비 35.8% 증가했다고 밝13일 혔다. 누적 보험계약마진(CSM)은도 두 자릿수 증가세를 보이며 CSM 잔액을 끌어올렸다.
상반기 신계약 CSM은 1조7175억원으로 전년 동기 대비 20.4% 늘었다. 수익성과 시장 상황을 고려한 영업 전략과 건강보험·종신보험 판매 확대가 영향을 미쳤다.
특히 보장성 신계약 CSM은 1조6426억원을 기록했다. 건강보험 상품 경쟁력을 강화하고 생명보험사의 고유 영역인 종신보험 판매를 확대한 결과다.
이에 따라 6월 말 기준 CSM 잔액은 13조7000억원으로 연초 대비 5000억원 증가했다.
보험서비스손익은 일회성 비용 영향으로 전년 동기 대비 35.9% 감소한 5331억원을 기록했다. 반면 투자손익은 배당금 수익과 자회사·연결 손익 증가 등에 힘입어 1조8580억원으로 늘었다.
영업 채널 경쟁력도 확대됐다. 삼성생명의 전속 설계사는 4만4987명으로 업계 최고 수준을 유지했다.
자본건전성 지표인 지급여력(K-ICS) 비율은 6월 말 기준 208%를 기록했다. 주가와 금리 상승, 신계약 확대 등이 영향을 미쳤다.
yunyun@newspim.com