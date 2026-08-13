트루엔, 올 2분기 매출 166.7억원...전년비 13.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- 트루엔은 13일 2분기 매출 166억7000만원을 기록했다
- 해외 확대와 AI 카메라 판매 증가로 영업이익 44억5000만원을 냈다
- 인도 인증 완료 시 하반기 매출이 본격 늘 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 영상보안 기업 트루엔이 2분기 매출액 166억7000만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 13.9% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 44억5000만원으로 영업이익률 25%를 달성했다.
회사에 따르면 이번 실적 성장은 해외 시장 확대와 고성능 제품 판매 증가가 주도했다. 2분기 전체 수출 매출은 전년 동기 대비 176.5% 증가했으며, 주력 제품인 IP카메라 해외 매출은 270.5% 증가했다. 미국, 유럽, 일본 등 해외 시장 비중이 확대되면서 글로벌 중심의 성장 기반을 확보했다.
온디바이스 AI 카메라 제품군이 호실적을 견인했다. 트루엔은 고성능 AI 기능을 탑재한 'TA시리즈'와 'TX-8 시리즈' 등을 보유하고 있다. 별도의 고성능 GPU 서버 없이 카메라 자체에서 다양한 AI 영상분석 기능을 수행할 수 있어 중국산 제품 대체 수요가 높은 미국, 독일 등 유럽 주요국과 인도를 중심으로 공급을 확대했다.
소프트웨어 사업도 확장 중이다. 다수의 AI 카메라 이벤트 데이터를 통합 관리·분석하는 'TAEM(Truen AI Event Manager)'는 정부기관, 지자체, 군·경찰, 일반기업 등 다양한 현장에 적용 가능하다. 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 매출 기반이 확대되고 있다.
반기 기준 매출액은 244억8000만원, 영업이익은 61억3000만원으로 전년 동기와 유사한 수준을 기록했다. 회사 관계자는 "해외시장에서 중국산 제품을 대체하려는 수요가 높은 상황"이라며 "고부가 제품 중심으로 글로벌 시장에서의 사업 기반을 넓혀 하반기에도 매출 및 수익성 향상에 주력할 것"이라고 설명했다.
한편 세계 3위 영상보안 시장인 인도는 현재 글로벌파트너사와 함께 STQC 인증 절차를 진행 중이며, 하반기 인증 획득을 완료하면 매출이 본격적으로 증가할 예정이다.
nylee54@newspim.com