CJ온스타일, "온큐베이팅으로 '커머스 엑셀러레이터' 역할 강화하겠다"

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일은 13일 CJ온큐베이팅 브랜드 상반기 거래액이 2023년 하반기 대비 16배 늘었다고 밝혔다.
- CJ온큐베이팅은 3년간 80여개 브랜드를 선발해 스케일업과 글로벌 유통까지 지원했다.
- 아로셀·플라이밀·EOA 등이 성장세를 보이며 CJ온스타일은 지원 체계를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = CJ온스타일은 CJ온큐베이팅 선발 브랜드들의 2026년 상반기 합산 거래액이 브랜드 육성을 본격화한 2023년 하반기 대비 약 16배 증가했다고 13일 밝혔다.
CJ온큐베이팅은 2023년 9개 브랜드 발굴을 시작으로 3년간 총 80여개 브랜드를 선발했다. 초기 상품 기획과 마케팅, 판로 지원에서 출발해 콘텐츠 기획, 판매 채널 확대, 투자, 글로벌 유통까지 브랜드의 성장 전 과정을 연결하는 액셀러레이팅 체계로 진화했다.
CJ온큐베이팅의 차별점은 단순 입점이 아닌 '스케일업'이다. 성장 가능성이 확인된 브랜드는 CJ온스타일의 모바일·TV라이브 등 채널 밸류체인을 타고 판매 규모를 키운 후 투자와 글로벌 유통까지 연결해 유망 브랜드의 성장을 끌어올리는 구조다.
실제 '100억 브랜드'도 잇달아 탄생하고 있다. 바이오 뷰티 브랜드 아로셀은 2025년 1월 CJ온스타일 입점 이후 불과 1년 반 만에 누적 거래액 300억원 돌파를 앞두고 있다. 같은 해 4월 CJ온큐베이팅 4기로 선발된 이후 월평균 거래액은 선발 이전 대비 361% 증가했다. 국내에서 증명한 성장 가능성은 해외로 이어져 현재 인도네시아 '부츠'와 '더 푸드홀'까지 판로를 넓혔다.
1기 넛세린과 3기 에스테틱 브랜드 톰 등 초기 선발 브랜드들도 스케일업을 이어가고 있다. 단백질 쉐이크 브랜드 플라이밀은 판매 확대를 넘어 투자와 해외 진출까지 사업 영역을 확장했으며, 운영사 에프앤엘코퍼레이션은 지난해 중소벤처기업부 통합경진대회에서 장관상을 수상했다. 올해 선발 브랜드 중에는 뷰티 디바이스 브랜드 EOA가 올해 상반기에만 약 50억원의 주문액을 기록하며 시장성을 입증했다.
CJ온스타일은 관련 성과를 바탕으로 2024년과 2025년 2년 연속 중소벤처기업부 장관상을 수상했다. 최근에는 서울경제진흥원(SBA)과 업무협약을 체결하고 유망 브랜드 발굴부터 상품 개발, 판로 확대, 글로벌 진출까지 공동 지원에 나섰다.
CJ온스타일 관계자는 "CJ온큐베이팅을 통해 브랜드의 가능성을 매출로 증명하고, 투자와 해외 진출까지 연결해 글로벌 브랜드로 키우는 '커머스 액셀러레이터' 역할을 강화할 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com