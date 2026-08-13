삼성증권, 연금저축 계좌 고객 대상 '연금저축 점프-업!' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 13일 연금저축 점프-업! 이벤트를 시작했다.
- 신규·기존 고객 대상 Welcome·Re-start 행사를 운영했다.
- 타사이전 고객엔 최대 100만원 상품권 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 10월 31일까지 연금저축 계좌 고객 대상 '연금저축 점프-업! 이벤트'를 진행한다고 13일 밝혔다.
삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 연금저축 신규 가입고객과 기존고객을 대상으로 하며, 'Welcome 이벤트', 'Re-start 이벤트', '연금저축 타사이전 이벤트' 등으로 구성됐다.
Welcome 이벤트는 이벤트 기간 내 삼성증권 연금저축 계좌를 최초로 개설하거나, 2026년 7월 31일 기준 연금저축 잔고가 10만원 미만인 고객을 대상으로 진행된다. 대상 고객이 이벤트 기간 내 100만원 이상 순입금 시 1만원 상당의 모바일상품권 혜택이 제공된다.
Re-start 이벤트는 연금저축 복귀고객을 대상으로 진행된다. 2025년 1월 1일부터 2026년 7월 31일 기간 동안 연금저축 순입금액이 10만원 미만인 고객이 이벤트 기간 중 연금저축 계좌에 300만원 이상 순입금할 경우 1만원 상당의 모바일상품권 혜택이 지급된다.
타사에 보유 중인 연금저축 자산을 삼성증권으로 이전하는 고객을 위한 '연금저축 타사이전 이벤트'도 진행된다. 이전 금액 구간에 따라 최대 100만원 상당의 모바일상품권 혜택을 받을 수 있다. 단 이전 금액 산정 시 신규입금, ISA 전환 금액, 퇴직금 등은 제외된다.
한편 삼성증권은 MTS 앱 내 연금 고객 동선을 효율화하기 위해 삼성증권 연금 자산을 한눈에 볼 수 있는 '연금 홈' 화면을 제공하고 있다. 또한 IRP, DC, 연금저축 계좌에서 'ETF 모으기' 서비스를 제공하는 등 디지털 기반에서 연금 서비스 저변을 확대하고 있다.
rkgml925@newspim.com