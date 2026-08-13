네오티스, 올 2분기 영업익 45억원...전년비 250%↑

AI 핵심 요약beta
- 네오티스가 13일 2분기 매출 225억8000만원을 기록했다.
- 영업이익 44억9000만원, 순이익 41억6000만원으로 흑자전환했다.
- 마이크로비트 호조와 샤프트·렌즈연마기 개선이 실적을 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 마이크로비트 전문기업 네오티스는 2026년 2분기 매출액 225억8000만원, 영업이익 44억9,000만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 43.5%, 영업이익은 249.7% 증가했다.
회사에 따르면 당기순이익은 41억6000만원으로 전년 동기 순손실 3억8000만원에서 흑자로 전환했다. 상반기 누적 기준으로는 매출액이 404억6000만원으로 전년 동기 대비 22.5% 증가했고, 영업이익은 67억9000만원으로 128.8% 늘었다. 당기순이익은 69억7000만원으로 전년 동기 대비 558.4% 증가했다.
회사에 따르면 이번 실적 성장은 주력 사업인 마이크로비트가 견인했다. 마이크로비트의 매출 확대와 수익성 개선이 동시에 나타나면서 전사 외형 성장과 이익 증가에 가장 크게 기여했다.
샤프트와 렌즈연마기 사업도 1분기 대비 개선세를 보였다. 두 사업 모두 매출과 순이익이 전분기보다 증가하며 실적 회복에 기여했다.
회사 관계자는 "2분기에는 마이크로비트의 매출과 이익 성장이 전체 실적을 견인했으며, 샤프트와 렌즈연마기 역시 1분기보다 개선된 성과를 기록했다"며 "하반기에는 주력 사업의 성장세와 기존 사업의 회복 흐름이 함께 이어지면서 실적 개선세가 더욱 뚜렷해질 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com