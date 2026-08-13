씨피시스템, 올 2분기 영업이익 19억원 기록

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 13일 2분기 영업이익 19억원을 기록했다.
- 당기순이익은 18억원, 매출은 68억원으로 크게 늘었다.
- 중국 법인 매출 확대에 반도체·로봇 수요가 더해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이블체인 전문기업 씨피시스템이 2분기 영업이익 19억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 166% 증가한 수치다. 당기순이익은 18억원으로 512% 급증했으며, 매출액은 68억원으로 32% 상승했다.
회사에 따르면 반기 기준으로는 연결 매출액이 121억원으로 전년 동기 대비 19% 성장했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 24억원, 29억원으로 104%, 224% 증가했다.
회사는 이번 실적 성장은 중국 법인의 매출 확대가 주도했다. 2분기 중국 법인 매출은 전분기 대비 약 74% 증가했다고 설명했다. 북방화창(NAURA)을 비롯한 중국 주요 반도체 장비사와 창신메모리테크놀로지(CXMT)향 매출이 늘어나면서 현지 반도체 시장에서의 성과가 본격화되고 있다.
씨피시스템은 반도체, 로봇, 조선, 이차전지 등 주요 산업에서 고른 성장세를 이어가고 있다. 기존 주력 산업에서 안정적인 매출 기반을 유지하면서 반도체와 로봇 등 성장산업 중심으로 수요가 확대되고 있다.
회사 관계자는 "중국 법인을 중심으로 반도체 관련 매출이 빠르게 확대되고 있으며 로봇, 조선, 이차전지 등 주요 산업에서도 안정적인 성장세가 이어지고 있다"며 "국내외 반도체 업체들의 생산시설 투자 확대가 지속되고 있는 만큼 하반기에는 반도체 부문을 중심으로 매출 성장이 가속화될 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com