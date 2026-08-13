오스템임플란트, '지속가능경영보고서' 발간

AI 핵심 요약beta
- 오스템임플란트가 13일 지속가능경영보고서를 발간했다.
- 이중중대성 평가로 5대 과제를 선정해 관리했다.
- 재생에너지 58% 증가, 종이 62% 줄였다.
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이사회 산하 ESG위원회 출범
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오스템임플란트가 지난해 추진한 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 활동과 주요 성과를 담은 '지속가능경영보고서'를 발간했다고 13일 밝혔다.
이번 보고서에는 지속가능경영 비전과 추진 방향, 주요 과제와 중장기 실행 계획을 비롯해 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 분야별 활동과 성과가 담겼다.
오스템임플란트는 이번 보고서에 '이중중대성 평가(Double Materiality Assessment)'를 도입했다. 이를 통해 환자 건강과 안전 향상, 윤리경영 준수, 치과 서비스 접근성 강화, 고객 소통 확대, 혁신 추진 등 5개 주요 과제를 선정하고 핵심성과지표(KPI)와 연계해 관리하고 있다.
지배구조 분야에서는 지난해 5월 이사회 산하에 ESG위원회를 설립했다. 사외이사를 포함한 ESG위원회는 환경·사회·지배구조 분야의 중장기 전략을 점검하고 관련 투자와 주요 의사결정 등을 검토하는 역할을 맡는다.
컴플라이언스 및 정보보호 체계도 강화했다. 회사는 공정거래와 부패 방지, 제조물 책임, 개인정보보호, 노동법 준수 등을 포괄하는 국제 표준인 ISO 37301(규범준수경영) 체계를 운영하고 있다. 정보보호관리체계(ISMS)를 내재화하는 한편 ISO 27001(정보보안경영) 인증도 신규 획득했다.
환경 분야에서는 온실가스 감축과 에너지 효율화, 자원 절감 및 순환 등을 추진했다. 지난해 준공한 송도 '트리플타워' 사옥은 녹색건축 인증(G-SEED 우수 2등급)과 에너지효율 1++등급을 획득했다. 티타늄과 지르코니아 정밀 가공 과정에서 발생하는 금속 스크랩의 재활용을 확대하고 친환경 포장재 도입과 포장재 사용량 감축도 추진하고 있다.
보고서에 따르면 2024년 기준 재생에너지 생산량은 전년 대비 약 58% 증가했다. 전자보고와 페이퍼리스 오피스 도입 등을 통해 종이 서류 사용량은 62% 감소했다.
사회 분야에서는 안전보건 관리체계를 운영해 중대재해 발생 건수 '0건'을 기록했으며, 근로손실재해율(LTIFR)은 전년 대비 46% 이상 낮아졌다. 주요 거래처 337곳과 협력사 행동강령 준수 서약을 체결하고 6단계 실사 프로세스를 운영하는 등 공급망 관리도 강화했다.
이와 함께 치과계 종사자와 관련 학교·단체를 대상으로 장학사업과 기부·후원 활동을 진행하고 있으며, 국내 사업장과 해외법인을 중심으로 임직원이 참여하는 지역사회 공헌 활동도 이어가고 있다.
오스템임플란트 관계자는 "이번 지속가능경영 보고서는 국제 표준인 GRI Standards 2021과 ISSB IFRS S1·S2 기준을 참조해 정량 데이터와 공시 항목을 전년 대비 약 70% 확대했다"며 "앞으로도 투명한 정보 공개와 진정성 있는 이해관계자 소통을 바탕으로 글로벌 치과 시장을 선도하는 ESG 모범기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com