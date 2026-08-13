LG화학, 독립이사 참가 해외 거버넌스 기업설명회(NDR) 개최

AI 핵심 요약beta
- LG화학이 13일 첫 해외 거버넌스 NDR에 이영한 독립이사가 참가했다
- 이번 NDR은 이사회 운영과 상법 변화 등 거버넌스에 초점을 맞췄다
- LG화학은 보상위 신설과 이사회 의장 분리로 지배구조를 강화했다
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거버넌스 체계 선진화 위한 활동 지속 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LG화학의 첫 해외 거버넌스 기업설명회(NDR)에 독립이사가 나선다.
LG화학은 13일 홍콩 및 싱가폴에서 글로벌 투자기관을 대상으로 개최하는 해외 거버넌스 NDR에 이영한 독립이사가 참가한다고 밝혔다. LG화학 독립이사가 NDR에 직접 참가하는 것은 이번이 처음이다.
이번 NDR은 사업전략이나 경영성과를 공유하는 기존과 달리 이사회 운영 현황, 개정 상법에 따른 변화, 보상위원회 활동 등 거버넌스 아젠다에 초점을 맞춘다. NDR에 참여하는 투자기관 참석자들도 대부분 스튜어드십 담당자들로 구성됐다.
이영한 독립이사는 LG화학에서 2024년 3월 분리선출 감사위원으로 신규 선임됐다. 현재 감사위원장으로 재임 중으로 서울시립대학교 세무학과 교수이자 자유융합대학장으로 재직하며 국세청, 금융위원회, 한국거래소 등에서 다양한 정책·자문 활동을 경험했다.
LG화학은 지난 11월 보상위원회 신규 설치를 통해 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 강화하였으며, 주주친화적 경영진 보상체계 도입을 논의하고 있다.
아울러 올해 2월에는 조화순 독립이사를 이사회 의장으로 선임하며 대표이사와 이사회 의장을 분리해 이사회의 독립성과 경영 투명성을 한층 강화했다. 국내외 투자자 및 주주들의 의견을 매분기 독립이사회에 별도로 보고하는 체계를 구축하는 등 거버넌스 개선 활동을 적극 추진하고 있다.
이영한 독립이사는 "투자자들과의 건설적인 소통을 지속적으로 확대해 나가며 다양한 의견을 경청하고, 주주들의 목소리가 이사회 의사결정 과정에 충실히 반영될 수 있도록 독립적이고 책임있는 역할을 수행해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com