KB금융, '명품가게' 2차 사업 추진…독립유공자 후손 점포 맞춤 지원

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 13일 광복절 맞아 명품가게 2차 모집을 밝혔다.
- 독립유공자 후손 소상공인 점포 5곳을 선정해 환경개선한다.
- 경영·금융 컨설팅까지 더해 자립과 보훈 확산을 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 광복절을 맞아 보훈 사회공헌 프로젝트 '명품가게' 2차년도 사업 참여자를 모집한다고 13일 밝혔다.
'명품가게'는 독립유공자 후손 소상공인의 점포·주거 환경을 개선해 자립을 돕는 민관 협력 보훈 프로젝트다. 광복절을 맞아 독립유공자에 대한 예우를 후손 대상 실질적 지원으로 잇고, 지역사회에 보훈 가치를 알리고자 기획됐다.
KB금융은 ▲국가보훈부 ▲한국경제인협회(한경협) ▲한국해비타트 ▲광복회와 함께 광복 80주년인 지난해 사업을 시작했다. 올해는 시설 개선뿐 아니라 경영·금융 컨설팅까지 연계해 지속가능한 자립을 지원할 방침이다.
이번 사업에서는 독립유공자 후손 소상공인 점포 5곳을 새로 선정해 맞춤형 지원을 제공한다. 독립유공자와의 관계, 업종, 소득 수준, 점포 상태, 지속 영업 가능성 등을 종합 검토해 최종 대상을 선발한다.
이번 2차 사업은 환경개선 지원에 경영 컨설팅을 더해 경영 역량을 높이도록 지원을 강화했다. KB금융은 'KB 소상공인 컨설팅센터'와 연계해 선정 점주의 경영 현황과 금융 수요를 진단하고, 자금관리 및 사업 운영에 필요한 맞춤형 컨설팅을 제공한다.
한경협 중소기업협력센터 경영자문단도 현장을 찾아 판촉, 법률, 회계 등 분야별 멘토링을 진행하며, 선정 점포에는 '보훈 소상공인 인증패'를 전달해 보훈 문화를 확산할 예정이다.
지난해 추진된 1차 사업에서는 전국 8개 점포를 대상으로 미술교습소, 대장간, 음식점 등 다양한 업종의 점포 내·외부 보수와 노후 시설 교체, 주거공간 개선 등을 지원한 바 있다.
KB금융 관계자는 "독립유공자 후손들이 안정적으로 생업을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 지속하겠다"며 "금융의 역할을 바탕으로 보훈과 상생의 가치가 확산되도록 힘쓰겠다"고 말했다.
한편 KB금융은 올해 'KB국민행복 희망 프로젝트'를 통해 포용금융 3조원, 민간중금리대출 3조 5000억원, 연체채권 소각 4500억원 등 총 6조 9000억원 규모의 포용적 금융을 추진하고 있다.
eoyn2@newspim.com