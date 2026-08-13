국가기록원, 싱가포르 NLB와 첫 기록관리 협약…'K-기록관리' 아시아 확산

AI 핵심 요약beta
- 국가기록원이 14일 싱가포르 NLB와 MOU를 맺었다
- 양국은 디지털 기록관리와 AI 활용 협력을 확대했다
- K-기록관리는 아시아 확산 기반을 넓히기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국가기록원이 싱가포르 국립도서관위원회(NLB)와 처음으로 기록관리 분야 업무협약을 맺고 디지털 기록관리 기술과 인공지능(AI) 활용 등 협력을 확대한다.
국가기록원은 오는 14일 국가기록원 성남분원에서 싱가포르 NLB와 기록관리 분야 업무협약(MOU)을 체결한다고 13일 밝혔다. 협약식에는 이용철 국가기록원장과 멜리사 탐 싱가포르 국립도서관위원회 위원장이 참석해 협약서에 서명한다.
이번 협약은 한국과 싱가포르가 기록관리 분야에서 체결하는 최초의 공식 협약이다. 양국의 중요 기록정보를 관리하는 기관 간 협력을 통해 디지털 기록관리 분야의 교류를 본격화한다는 계획이다.
양 기관은 지난해부터 국제 기록관리 행사 등을 통해 교류하며 서로의 기록관리 체계를 공유해 왔다. 특히 지난 3월 싱가포르 국가기록원장 등 NLB 관계자들이 한국을 방문해 국가기록원 성남분원의 시청각 시설 등 첨단 보존시설을 둘러본 뒤 한국의 디지털 기록 보존·관리 역량에 관심을 보인 것이 이번 협약 체결로 이어졌다.
NLB는 싱가포르 디지털 발전 및 정보부 소속 기관으로 국가 중요 기록물의 수집·보존과 디지털 아카이빙을 총괄하고 있다.
이번 협약에 따라 양 기관은 양국의 역사·문화·유산 관련 기록정보와 디지털 기록물을 공유한다. 디지털 보존과 기록관 운영, 보존처리 기술, AI 활용 등 기록관리 분야의 전문지식과 경험도 교류할 예정이다.
양 기관이 소장한 기록물과 기록관리 활동을 알리기 위한 문화 전시·소개에도 협력하고, 기록관리 기술과 우수사례에 대한 공동 연구 및 전문가 교류도 확대하기로 했다.
국가기록원은 이번 협약을 계기로 'K-기록관리'의 아시아 지역 확산에도 속도를 낼 방침이다. 국가기록원에 따르면 이번 협약은 동남아시아 국가와 체결한 세 번째 기록관리 분야 협약이다.
국가기록원은 지난해부터 '동아시아를 넘어 아시아 기록관리'를 표방하며 한국형 기록관리 체계의 해외 확산을 추진해 왔다. 이번 싱가포르와의 협력을 통해 아시아 지역에서 디지털 기록관리 분야의 협력 기반을 더욱 넓힌다는 계획이다.
이용철 국가기록원장은 "이번 업무협약을 계기로 디지털 기록관리 분야에서 양국의 협력이 강화되기를 기대한다"며 "앞으로도 국가기록원은 디지털 기록관리 분야를 선도할 수 있도록 글로벌 협력체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com