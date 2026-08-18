삼성 TV로 만나는 '바벨탑'…빈 미술사 박물관 명작 43점 담았다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 18일 빈 미술사 박물관 소장품 43점을 공개했다
- 삼성 아트 스토어는 루브르·프라도에 이어 협력을 넓혔다
- 무반사 기술로 5000여점 명화를 밝은 곳서 감상하게 했다
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거장 작품 5000여점 4K 고화질로 제공
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자는 오스트리아 빈 미술사 박물관의 대표 소장품 43점을 삼성 아트 스토어에 선보인다고 18일 밝혔다.
이번 협력으로 삼성 아트 스토어에는 프랑스 루브르 박물관과 스페인 프라도 미술관에 이어 빈 미술사 박물관의 소장품까지 추가됐다.
주요 작품은 피터르 브뤼헐 1세의 '바벨탑', 요하네스 베르메르의 '회화의 예술', 구스타프 클림트의 '누다 베리타스' 등이다. 루벤스와 벨라스케스, 카라바조, 티치아노, 렘브란트, 라파엘로 등 거장들의 작품도 감상할 수 있다.
삼성전자는 미술관이 제공한 고화질 작품에 빛 반사를 줄이는 독자적인 무반사 디스플레이 기술을 적용해 밝은 환경에서도 선명하게 작품을 감상할 수 있도록 했다.
삼성 아트 스토어는 세계 주요 미술관과 작가의 작품 5000여점을 4K 화질로 제공하는 구독 서비스다.
올해 OLED(SH95)를 비롯해 더 프레임·더 프레임 프로·마이크로 RGB·네오 QLED 등 삼성 아트 TV에서 이용할 수 있다.
syu@newspim.com