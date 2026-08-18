한-브라질 경제협력 강화…정상회담 후 무역·투자 확대 속도

AI 핵심 요약beta
- 산업부가 18일 주한 브라질기업들과 간담회를 열었다
- 7월 정상회담 후속으로 한국 진출 지원책을 논의했다
- 브라질 기업들은 식품·항공·광물 애로 해소를 요청했다
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양국 교역·투자 확대 방안 모색
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라와 브라질이 정상회담 이후 경제협력의 속도를 높이고 있다.
산업통상부 박근오 통상협정정책관은 18일 한국에 진출한 브라질기업 9개사 및 주한브라질대사와 간담회를 열고 사업 추진 현황 및 기업 애로사항 등을 청취했다.
이번 간담회는 지난 7월 말 우리 정상의 브라질 순방 후속 조치의 일환으로 브라질 기업들의 한국시장 진출 지원을 통한 대(對)한국 투자·진출 확대 방안을 마련하기 위해 진행됐다.
브라질은 남미 제1의 교역국이자 최대 투자국으로서, 지난 2월 브라질 룰라 대통령의 방한 및 7월 우리 정상의 답방을 통해 양국 간의 관계는 그 어느 때보다 가까워지고 있다.
특히 이번 순방을 통해 브라질과의 한-메르코수르 TA 협상 진전 마련, 핵심광물 및 산업기술협력 강화 등의 성과를 달성했다.
한국에 진출한 브라질 기업들은 주로 식품이나 육류가공업체, 광물·자원 전문기업들이다.
이번 간담회에 참석한 기업들은 식품, 항공, 광물 등의 분야에서 한국 사업 추진 현황 및 애로사항을 공유하고, 안정적인 사업을 추진할 수 있도록 정부의 적극적인 지원 및 관심을 요청했다.
박근오 산업부 통상협정정책관(국장)은 "한국과 브라질의 최근 두 차례 정상회담 이후 양국간의 관계가 그 어느 때보다 가까워지고 있어, 이 기회를 통해 양국 기업들간 교류와 소통을 통해 경제협력을 더욱 강화해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다.
이어 "금일 간담회에서 제기된 애로사항 등에 대해서는 필요시 고위급 회담 또는 양자 협의를 통해 적극적으로 대응해 나가는 한편, 향후 한국 진출을 희망하는 기업들과의 소통도 지속 추진할 것" 이라고 밝혔다.
dream@newspim.com