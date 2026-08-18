팍시게임즈 '녹 피버' 글로벌 설치 67만건 돌파

AI 핵심 요약beta
- 더블유게임즈 자회사 팍시게임즈가 18일 녹 피버 누적 설치 67만건을 넘겼다.
- 녹 피버는 AI Lab이 토플링 장르를 분석해 개발한 물리 기반 퍼즐 게임이다.
- 팍시게임즈는 AI 기반 신작과 장르 확대로 성장세를 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈 자회사 팍시게임즈(Paxie Games)의 인공지능(AI) 기반 신작 캐주얼 게임 'Knock Fever(녹 피버)'가 정식 출시 한 달여 만에 글로벌 누적 설치 67만건을 돌파했다.
더블유게임즈는 팍시게임즈가 지난 7월 10일 글로벌 정식 출시한 '녹 피버'의 누적 설치 건수가 67만건을 넘어섰다고 18일 밝혔다.
'녹 피버'는 대포를 조준해 타워의 취약 지점을 타격하고 구조물을 무너뜨리는 물리 기반 퍼즐 게임이다. 구조물의 붕괴·파괴 연출과 조작 방식을 결합한 것이 주요 특징이다.
게임은 팍시게임즈의 AI 전담 개발 조직인 'AI Lab'이 북미 캐주얼 게임 시장에서 등장한 '토플링(Toppling)' 장르를 데이터 분석을 통해 포착해 개발했다. 토플링은 쌓인 구조물을 타격해 무너뜨리는 방식의 물리 기반 퍼즐 장르다.
AI Lab은 글로벌 시장 동향과 이용자 데이터를 분석해 장르를 발굴하고 소수 인력이 단기간에 게임을 개발하는 방식으로 운영된다. 팍시게임즈는 '녹 피버'를 소프트론칭한 뒤 초기 이용자 유지율과 결제 지표를 점검하고 마케팅 투자를 단계적으로 확대했다.
팍시게임즈는 '위글 이스케이프', '컬러 슈터', '애로우 레스큐' 등에 이어 '녹 피버'를 출시하며 AI Lab을 활용한 신작 개발을 이어가고 있다.
회사는 7월 말 기준 100종 이상의 게임을 서비스하고 있다. 연초 제시했던 연간 약 50종의 신작 출시 목표도 상반기에 이미 넘어섰다.
팍시게임즈는 기존 주력 분야인 머지(Merge) 장르의 게임을 확대하는 동시에 신규 장르를 발굴해 검증하는 전략을 병행하고 있다. 과거 출시작의 초기 지표와 최종 성과 데이터를 활용해 신작의 성과 가능성을 분석하고 일정 기준을 충족한 게임에 마케팅 투자를 집중하는 방식이다.
더블유게임즈 관계자는 "'녹 피버'는 AI Lab이 시장 트렌드를 빠르게 포착하고 검증된 전략으로 신작을 성공시킨 또 하나의 사례"라며 "앞으로도 팍시게임즈와 긴밀히 협업해 AI 기반 개발 모델의 경쟁력을 지속적으로 입증하고 캐주얼 게임 파이프라인을 다각화해 나갈 것"이라고 말했다.
팍시게임즈는 튀르키예 소재 캐주얼 게임 개발사다. 더블유게임즈는 2025년 3월 팍시게임즈 지분 60%를 인수한 뒤 추가 지분을 확보해 현재 73.33%를 보유하고 있다.
팍시게임즈의 올해 2분기 매출은 271억원으로 전년 동기 대비 126.3% 증가했다. 글로벌 누적 다운로드는 올해 7월 말 기준 6150만건을 넘어섰다.
dconnect@newspim.com