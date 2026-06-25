더블유게임즈 팍시게임즈, 다운로드 5940만건 기록

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI Lab 중심 캐주얼 게임 63종 개발

5월 월간 다운로드, 지난해 10월 대비 121% 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임사 더블유게임즈는 자회사 팍시게임즈(Paxie Games)와 산하 스튜디오가 개발한 캐주얼 게임의 글로벌 누적 다운로드가 2026년 5월 말 기준 약 5940만건을 기록했다고 25일 밝혔다.

팍시게임즈는 인공지능(AI) 기반 초소형 개발 조직인 AI Lab을 중심으로 단기간에 여러 타이틀을 개발하는 체제를 운영하고 있다. 현재까지 개발을 완료한 캐주얼 게임은 총 63종이다.

회사는 게임별 초기 이용자 반응과 수익화 지표를 검증한 뒤 성과가 확인된 타이틀에 마케팅 투자를 집중하는 방식으로 개발과 운영 효율을 높이고 있다고 설명했다.

더블유게임즈 로고. [사진=더블유게임즈]

팍시게임즈와 산하 스튜디오 게임의 월간 다운로드는 2026년 5월 기준 2025년 10월 대비 약 121% 증가했다. 신작을 빠르게 출시하고, 지표가 확인된 게임에 후속 투자를 집중하는 전략이 누적 다운로드 증가로 이어지고 있다는 설명이다.

팍시게임즈는 AI Lab을 통한 자체 개발 역량 강화와 함께 멀티 스튜디오 체제도 운영하고 있다. 현재 산하에는 윈드 게임즈(Wind Games), 스튜디오 스카이(Studio Sky), 카이트 게임즈(Kite Games) 등 3개 게임 개발 스튜디오가 있다.

각 스튜디오는 독립적인 개발 역량을 기반으로 장르와 타깃 이용자층에 맞춘 캐주얼 게임을 제작하고 있다. 팍시게임즈는 이를 통해 신작 출시 속도를 높이고 게임 포트폴리오를 다각화하고 있다.

팍시게임즈의 캐주얼 게임은 인앱광고(IAA) 중심의 수익 구조를 갖추고 있다. 이용자 기반이 확대될수록 광고 노출 기회가 늘고, 매출 증가로 연결되는 구조다.

더블유게임즈는 빠르게 늘어난 이용자 유입이 매출 성과로 이어지고 있으며, 여러 게임에서 고르게 다운로드가 발생하는 포트폴리오가 자리 잡으면서 수익성도 개선되고 있다고 설명했다. 팍시게임즈는 2026년 1분기 설립 이후 처음으로 분기 흑자 전환했다.

더블유게임즈 관계자는 "AI Lab을 통한 다작 체제와 초기 지표에 기반한 선별적 마케팅 전략이 맞물리면서 글로벌 이용자 기반이 빠르게 확대되고 있다"며 "멀티 스튜디오 체제를 기반으로 장르와 타깃을 다각화하고, 글로벌 캐주얼 게임 시장에서 지속적인 성장 모멘텀을 만들어 나가겠다"고 말했다.

팍시게임즈는 튀르키예 이스탄불에 기반을 둔 캐주얼 게임 개발사다. 더블유게임즈는 현재 팍시게임즈 지분 73.33%를 보유하고 있다.

팍시게임즈는 시장조사기관 앱매직(AppMagic)의 '튀르키예 모바일 게임 시장 리포트 2026'에서 2025년 매출 상위 10대 퍼블리셔로 선정됐다.

dconnect@newspim.com