인천시 광복절 현수막 '태극기 거꾸로' 논란…이틀만에 철거

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 9일 광복절 현수막 논란을 인정하고 철거했다.
- 시청 후문 현수막의 태극기 그림이 거꾸로 보인다는 비판이 쏟아졌다.
- 인천시는 아래서 올려다본 구도였다고 해명했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =광복절을 앞두고 인천시가 시청 후문 인근에 건 기념 현수막에 태극기가 거꾸로 그려졌다는 논란이 일자 이를 이틀만에 철거했다.
9일 인천시에 따르면 지난 6일 시청 후문 인근에 제81주년 광복절을 기념하는 현수막을 설치했다.
현수막에는 '제81주년 광복절 빛을 되찾는 그날'이라는 문구와 함께 독립운동가가 양손으로 태극기를 흔드는 모습이 담겼다.
하지만 중앙의 태극 문양이 위쪽은 파란색, 아래쪽은 빨간색으로 보이고 건곤감리의 위치도 일반적인 태극기와 달라 온라인을 중심으로 "태극기를 거꾸로 그렸다"는 비판이 잇따랐다.
그룹 슈퍼주니어 김희철도 사회관계망서비스(SNS) 관련 게시물에 "X돌았네"라고 댓글을 남기며 비판했다.
인천시는 논란에 대해 태극기를 잘못 제작한 것은 아니라고 해명했다.
독립운동가가 태극기를 흔드는 장면을 아래에서 위로 바라보는 구도로 표현한 것이어서 태극기 자체의 문양을 뒤집은 것은 아니라고 설명했다.
하지만 평면 현수막으로 볼 경우 시민들이 태극기가 거꾸로 그려진 것으로 오해할 가능성이 있다는 점을 인정했다.
논란이 확산하자 인천시는 설치 이틀 만인 8일 해당 현수막을 자진 철거했다.
인천시 관계자는 "평면으로 보이는 부분까지 세심하게 챙기지 못했다"며 "앞으로 불필요한 오해가 없도록 더욱 면밀하게 살피겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com