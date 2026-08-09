[종합] 김민석, 정청래에 누적 1.48%p 차 선두 유지...金 46.01% vs 鄭 44.53%

AI 핵심 요약beta
- 김민석 후보가 9일 강원·TK 경선에서 정청래를 눌렀다
- 누적 득표율은 김민석 46.01%, 정청래 44.53%였다
- 최고위원은 최민희 1위, 남은 승부처는 호남·수도권이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
누적도 3086표 차로 1위 지켜내
최고위원, 최민희 누적 1위 독주
박선원·한민수·서미화·김용 순
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 강원·대구·경북(TK) 순회경선에서 김민석 당대표 후보가 정청래 후보를 누르고 승리했다.
충청권(충남·충북·대전·세종), 영남권(대구·경북·부산·경남), 강원, 인천 지역 누적 결과 김 후보는 46.01%의 득표율을 기록하며 44.53%의 정 후보를 1.48%포인트(p) 차로 앞서 전날 재역전에 성공한 후 선두를 유지했다.
◆김민석, 강원·TK서 정청래 누르고 승리…누적 득표율 46.01%
민주당은 9일 강원·대구·경북 지역 권리당원 투표 결과를 발표했다. 강원·대구·경북의 총선거인수 7만2196명 중 3만9092명이 투표에 참여해 투표율은 각각 강원 43.07%, 대구 72.01%, 경북 71.22%로 집계됐다.
강원과 대구, 경북의 득표수를 합산한 결과 김 후보는 1만8977표를 얻었다. 정 후보는 1만7355표, 송영길 후보는 2760표를 각각 기록했다.
김 후보는 강원지역에서 9568표(50.30%)를 얻어 정 후보(7978표, 41.94%)를 8.36%p 차로 따돌렸다. 송 후보는 1476표(7.76%)를 얻었다.
대구에서는 정 후보가 4603표(47.82%)로 김 후보(4461표, 46.35%)를 1.47%p 차로 앞섰으나, 경북에서는 김 후보가 4948표(47.37%)를 얻어 정 후보(4774표, 45.71%)를 1.66%p 차로 제쳤다. 대구·경북 지역에서 송 후보는 각각 561표(5.83%), 723표(6.92%)를 기록했다.
이에 따라 4개 경선일 합산 결과, 당대표 경선 누적 득표에서 김 후보가 9만5821표(46.01%)를 얻어 1위를 유지했다.
정 후보는 9만2735표(44.53%), 송 후보는 1만9715표(9.47%)를 얻었다. 현재 1위 김 후보와 2위 정 후보의 누적 격차는 3086표(1.48%p)다.
민주당은 TK를 경남과 함께 전략 지역으로 분류해, 득표 수에 5%를 가산하기로 했다. 가중치가 적용된 정확한 득표율은 오는 17일 전당대회 날에 최종 집계될 예정이다. 전체 권리당원 가운데 강원과 TK 당원의 비율은 각각 약 3%, 2%다.
◆최고위원 경선, 최민희·박선원 합산 1·2위…누적도 최민희 선두
최고위원 경선에서는 강원·대구·경북 합산 득표 기준 최민희 후보가 1만3326표를 얻어 가장 많은 표를 받았다.
박선원 후보가 1만2877표로 뒤를 이었고, 서미화 후보 1만1560표, 한민수 후보 1만1061표, 이성윤 후보 9947표, 김용 후보 9934표, 임미애 후보 7541표, 김영호 후보 1938표 순이었다.
강원에서는 박 후보가 6790표(17.85%)로 1위를 차지했으며, 최 후보가 6760표(17.77%)로 뒤를 바짝 쫓았다. 이어 서 후보 5740표(15.09%), 한 후보 5218표(13.72%), 김용 후보 5034표(13.23%), 이 후보 4472표(11.75%), 임 후보 2799표(7.36%), 김영호 후보 1231표(3.24%) 순이었다.
대구에서는 최 후보가 3263표(16.95%)로 가장 높은 득표율을 기록했다. 한 후보 2972표(15.44%), 박 후보 2935표(15.25%), 서 후보 2894표(15.03%), 이 후보 2846표(14.78%), 김용 후보 2520표(13.09%), 임 후보 1473표(7.65%), 김영호 후보 347표(1.80%)를 얻었다.
경북에서는 최 후보가 3303표(15.81%), 임 후보가 3269표(15.65%)를 기록해 접전을 벌였다. 박 후보는 3152표(15.09%), 서 후보는 2926표(14.01%), 한 후보는 2871표(13.74%), 이 후보는 2629표(12.58%), 김용 후보는 2380표(11.39%), 김영호 후보는 360표(1.72%)를 기록했다.
최고위원 누적 득표에서는 최 후보가 8만4466표(40.56%)로 선두를 지켰다.
이어 박 후보가 6만9734표(33.48%), 한 후보가 5만9953표(28.79%), 서 후보가 5만9327표(28.49%), 김용 후보가 5만2704표(25.31%)를 기록하며 당선권인 Top 5를 형성했다.
6위 이하로는 이 후보 4만9497표(23.77%), 임 후보 2만7797표(13.35%), 김영호 후보 1만3064표(6.27%) 순이다.
최고위원 선거는 유권자 1명이 후보 2명을 선택하는 연기명 방식으로 치러지며 상위 5명이 당선된다.
◆남은 승부처 호남·서울경기 110만표…경선 최대 변수로
민주당의 지역 순회경선은 오는 15일 광주·전남·전북, 16일 경기·서울 순으로 진행된다. 지역별 순회경선에서는 권리당원 투표 결과가 공개되고, 최종 결과는 17일 대의원 투표와 일반 국민 여론조사 결과 등을 합산해 확정된다.
향후 경선의 최대 승부처로는 권리당원이 대거 몰려 있는 호남과 서울·경기가 꼽힌다. 호남 지역 권리당원은 약 51만명, 서울·경기는 약 59만명 규모로 알려져 있어 두 지역의 선택에 따라 현재 1.48%p 차이에 불과한 김 후보와 정 후보의 격차가 크게 출렁일 수 있다.
이번 전당대회의 투표 반영 비율은 대의원·권리당원 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%다. 대의원과 권리당원의 표 가치는 올해 도입된 '1인 1표제'에 따라 동일하게 반영된다.
당 대표 경선은 선호투표제로 치러진다. 전체 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명을 제외한 최하위 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가린다.
allpass@newspim.com