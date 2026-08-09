민주당 경북도당위원장에 오중기 당선...합산득표율 68.63%

AI 핵심 요약beta
- 오중기 전 청와대 행정관이 9일 경북도당위원장에 선출됐다.
- 권리당원·대의원 합산 68.63%를 얻어 4명 경쟁을 제쳤다.
- 오 위원장은 총선 승리와 당 재건을 다짐했다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 경북도당 차기 위원장에 오중기 전 청와대 균형발전 선임행정관이 선출됐다.
민주당 경북도당은 9일 대구 인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 경북도당 정기 당원대회에서 차기 도당위원장에 오중기 전 청와대 균형발전 선임행정관을 선출했다고 이날 밝혔다.
차기 경북도당위원장으로 선출된 오중기 후보는 이날 경북도당 정기 당원대회에서 권리당원·대의원 최종 합산 득표율 68.63%를 얻었다.
이번 경북도당위원장 선거에는 이정훈(전 더불어민주당 당대표 경북특보, 기호 1번) 후보, 오중기(전 청와대 균형발전 선임행정관, 기호 2번) 후보, 정용채(현 경북도의원, 기호 3번) 후보, 조원희(현 더불어민주당 비례대표 국회의원 후보, 기호 4번) 후보 등 모두 4명이 출마했다.
경북도당선거관리위원회는 지난 7~8일 이틀간 권리당원 ARS 투표를 진행하고 전국 대의원은 이달 7일부터 이날 경북도당 당원대회 투표 종료 선언까지 온라인 투표를 실시했다.
신임 오중기 경북도당위원장은 수락 연설을 통해 "그동안 좋은 모습으로 함께 경쟁해 준 세 분의 후보와 경북 민주당의 희망을 선택해 주신 당원 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말하고 "다가올 총선 승리와 이재명 정부의 성공을 견인하는 도당, 탄탄한 기초 위에 더욱 거듭나는 경북도당을 만들겠다"고 강조했다.
오 당선자는 포항 출생으로 영남대 철학과를 졸업했다. 2017년 문재인 정부 당시 대통령비서실 균형발전 선임행정관, 2020년 한국도로공사 시설관리 대표이사를 역임했으며 4번의 국회의원 선거 출마와 2014년, 2018년에 이어 2022년 지방선거 등 3번 도지사 후보로 출마해 모두 낙선했으나 민주당 험지에서 꾸준히 30% 이상의 득표율을 거뒀다.
nulcheon@newspim.com