하나금융, 명동 소상공인에 '행복상자' 전달

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 9일 명동 소상공인에 행복상자 나눔을 했다.
- 임직원과 가족 70여명이 행복상자 200개를 만들어 100곳에 전달했다.
- 생활용품과 응원 편지도 넣어 지역 나눔과 ESG 활동을 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
행복상자 200개와 응원 편지 전달
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 명동 지역 소상공인을 위해 '행복상자 나눔' 봉사활동을 실시했다.
하나금융은 명동상인협의회와 함께 지역 소상공인을 지원하기 위한 '행복상자 나눔' 봉사활동을 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 봉사활동은 고물가와 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움을 제공하고 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
행사에는 하나금융 임직원과 가족 등 70여명이 참여했다. 참가자들은 사업 운영에 필요한 생활용품을 담은 행복상자 200개를 제작해 명동 일대 소상공인 사업장 약 100곳을 직접 방문해 전달했다.
행복상자에는 일회용 앞치마, 종량제 봉투, 주방용 니트릴 장갑, 주방세제, 손 세정제, 물티슈, 커피믹스 등 사업장에서 활용도가 높은 물품이 담겼다. 하나금융의 발달장애인 미술공모전인 '하나아트버스' 수상작을 활용해 제작한 친환경 행주와 볼펜 세트도 함께 포함됐다.
참가자들은 물품 전달과 함께 무더위 속에서 영업을 이어가는 소상공인을 응원하는 손편지도 직접 작성해 전달했다.
한편 하나금융은 고효율 에너지 기기 지원 사업과 온라인 판로 개척 지원 사업 등을 통해 소상공인의 경영 경쟁력 강화를 위한 ESG 금융 활동도 이어가고 있다.
peterbreak22@newspim.com