현대그린푸드 '텍사스로드하우스' 잠실점, 직장인 핫플레이스로 부상

AI 핵심 요약beta
- 현대그린푸드가 9일 잠실본점이 100일 만에 5만5000명을 돌파했다고 밝혔다.
- 잠실본점은 직장인 회식 수요로 평일 단체고객 비중이 41%에 달했다.
- 가격 경쟁력과 주류 구성이 MZ 회식 장소로 부상시켰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대그린푸드가 지난 4월 서울 송파구 방이동에 오픈한 '텍사스로드하우스' 잠실본점이 인근 직장인들의 새로운 회식 장소로 떠오르고 있다.
현대그린푸드는 9일 텍사스로드하우스 잠실본점이 오픈 100일 만에 누적 방문객 5만5000명을 돌파, 오픈 이후 매달 전국 매장 중 최대 매출을 기록하고 있다고 밝혔다.
현대그린푸드는 잠실본점의 매출 호조를 인근 오피스 상권 직장인들의 회식 수요로 분석했다. 잠실본점의 평일 방문객 중 5인 이상 단체고객 비중은 평균 41%로 다른 매장 평균(31%)보다 10%포인트 높으며, 대부분 직장인 고객이라는 설명이다. 여기에 MZ세대를 중심으로 확산되는 '소버 큐리어스' 등 식문화 트렌드도 영향을 미쳤다는 분석이다. 스테이크·치킨·파스타와 함께 와인, 위스키, 칵테일, 생맥주, 논알코올 맥주 등을 두루 갖춘 점이 'MZ식 회식' 장소로 주목받고 있다는 것이다.
가격 경쟁력도 요인으로 꼽힌다. 텍사스로드하우스는 초이스 등급 스테이크를 시중 전문점 대비 15% 가량 저렴하게 판매하며, 점심엔 1~2만원대 런치 세트를, 저녁엔 3~4인용 세트 메뉴를 8만~12만원대에 선보이고 있다. 주류를 추가해도 1인당 4만원대에 식사가 가능하다.
현대그린푸드 측은 "잠실본점은 기존 매장들과 달리 처음으로 백화점·아울렛 등 유통시설 외부에 출점한 점포다. 오픈 직후부터 스테이크 업계 최상위권 매출을 유지하고 있다"고 설명했다. 현대그린푸드는 현재 7개 매장을 운영중이다.
이종필 현대그린푸드 외식사업부장은 "회식 문화가 음주 중심에서 미식과 경험 중심으로 변화하면서 텍사스로드하우스가 직장인들의 새로운 모임 공간으로 자리 잡고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com