인천서 말다툼 중 어머니 살해 10대 구속…범행 후 반려견도 죽여

AI 핵심 요약beta
- 인천 삼산경찰서는 9일 10대 A군을 구속했다.
- A군은 7일 인천 아파트서 어머니를 흉기로 살해했다.
- 범행 뒤 반려견도 죽였고 경찰이 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =말다툼을 하던 어머니를 흉기로 살해한 혐의를 받는 10대 아들이 구속됐다.
그는 범행 이후 반려견도 죽인 것으로 파악됐다.
인천 삼산경찰서는 9일 존속살해와 동물보호법 위반 혐의로 A(18)군을 구속했다고 밝혔다.
앞서 인천지법 이동호 부장판사는 이날 오후 A군의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주 우려가 있고 소년으로서 구속해야 할 부득이한 사유가 있다"며 영장을 발부했다.
A군은 지난 7일 오후 8시 30분쯤 인천시 부평구 삼산동 아파트 집에서 말다툼을 하던 40대 어머니 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
그는 범행 이후 반려견도 목을 졸라 죽인 것으로 파악됐다.
A군은 범행 후 경찰에 자진신고 했으며 B씨는 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으나 숨졌다.
경찰은 B씨의 정확한 사인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰했다.
A군은 고등학교를 자퇴한 상태이며 사건 당시 집에 숨진 어머니와 둘만 있었던 것으로 알려졌다.
경찰은 A군이 B씨와 말다툼을 하다가 범행한 것으로 보고 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
hjk01@newspim.com