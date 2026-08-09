상주 낙동강 선착장 하류서 50대 숨진 채 발견...경찰, 조사 중

[상주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 상주시 낙동강 선착장 인근에서 50대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사하고 있다.
9일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 10시 54분쯤 상주시 도남동 낙동강 선착장 하류 20m 지점에 사람이 물에 떠 있다는 신고가 접수됐다.
신고를 받은 소방은 심정지 상태의 A(50대) 씨를 경찰에 인계했다.
경찰은 정확한 사망 경위 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[상주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 상주시 낙동강 선착장 인근에서 50대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사하고 있다.
9일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 10시 54분쯤 상주시 도남동 낙동강 선착장 하류 20m 지점에 사람이 물에 떠 있다는 신고가 접수됐다.
신고를 받은 소방은 심정지 상태의 A(50대) 씨를 경찰에 인계했다.
경찰은 정확한 사망 경위 등을 조사하고 있다.
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