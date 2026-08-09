홈플러스發 대형마트 판매, 역대 최대폭 감소한 9.4%↓…유통업계 양극화 심화

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스 사태 여파로 2분기 대형마트 판매가 9.4% 급감했다
- 백화점 판매는 14.8% 늘고 편의점도 3.6% 증가했다
- 전체 소매판매는 2.4% 늘었고 연료소매점은 6.3% 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전체 소매판매 104.4로 2.4% 증가, 소비심리 회복
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 홈플러스 사태 여파로 올해 2분기 대형마트 판매가 관련 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 감소했다. 반면 백화점과 편의점 판매는 증가하며 유통업계 양극화가 뚜렷해졌다.
9일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 2분기 대형마트 소매판매액지수(불변지수·2020년=100)는 77.8로 전년 동기 대비 9.4% 줄었다. 이는 통계 작성이 시작된 2010년 이후 가장 큰 감소폭이다. 국가데이터처 관계자는 "홈플러스 폐점 수가 많았던 점이 대형마트 소매판매액지수 감소에 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다.
홈플러스는 지난 5월 전체 104개 대형마트 매장 가운데 37개 매장의 영업을 잠정 중단한 데 이어 6월 해당 매장 폐점을 결정했다. 나머지 67개 매장도 지난달 임시 휴업에 들어갔다. 이후 메리츠금융그룹의 긴급운영자금 지원을 확보하면서 지난 7일부터 영업을 재개했다.
현재 홈플러스는 가오픈 상태로, 상품 입고율은 약 30% 수준에 그치고 있다. 홈플러스는 12일까지 상품 입고와 운영 점검을 마친 뒤 13일 정식 개장할 예정이다. 업계에 따르면 홈플러스는 자금 투입과 함께 재고 확보에 속도를 내는 한편, 정식 개장에 맞춰 고객 유입을 위한 마케팅 행사도 병행할 방침이다.
대형마트와 달리 백화점과 편의점 판매는 증가세를 보였다. 2분기 백화점 소매판매액지수는 전년 동기 대비 14.8% 증가했다. 2021년 4분기(25.4%) 이후 18개 분기 만에 가장 높은 증가율이다.
편의점 판매도 전년 동기 대비 3.6% 늘어 16개 분기 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 외국인 관광객 특수, 해외 유명 브랜드 소비 확대, 소비심리 회복 등이 영향을 미친 것으로 풀이됐다.
전체 소매판매도 증가세를 이어갔다. 2분기 전체 소매판매액지수는 104.4로 전년 동기 대비 2.4% 상승했다. 소매판매는 2022년 2분기부터 13개 분기 연속 감소한 뒤 반등해 4개 분기 연속 증가했다.
숙박 및 음식점업은 2분기 1.6% 늘었다. 2023년 1분기 이후 13개 분기 만에 최대 증가폭이다. 외국인 관광객 증가, 고유가 피해 지원금 지급 등이 맞물린 결과로 분석됐다. 커피 및 비알코올 음료점업도 5.3% 늘어 2023년 3분기 이후 11개 분기 만에 최대 증가폭을 기록했다.
한편 주유소 등을 포함하는 연료소매점 소매판매도 전년 동기 대비 6.3% 줄어 역대 최대 폭 감소했다. 중동전쟁에 따른 국제유가 상승, 공공기관 차량 2부제 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.
fineview@newspim.com