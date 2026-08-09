풀무원재단, '국제과학연극제 2026'서 어린이 과학연극 2편 수상

AI 핵심 요약beta
- 풀무원재단이 9일 어린이 과학연극 2편 수상했다고 밝혔다.
- '당신은 인간입니까?'는 숏필름 금상을 받았다.
- '78%'는 숏클립 동상을, 재단은 프로그램을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원재단은 '국제과학연극제 2026'에서 자체 개최한 '제4회 어린이 과학연극 페스티벌'의 최우수 연극 2편이 각각 숏필름 부문 금상과 숏클립 부문 동상을 수상했다고 9일 밝혔다.
올해 11회를 맞은 '국제과학연극제'는 아시아태평양과학관협회가 후원하는 연례 국제 과학 연극대회다. 올해는 '사람과 AI의 시선으로 본 우리 미래 모습'을 주제로 열렸으며, 영상 2개 부문(숏필름, 숏클립)과 현장 공연 2개 부문(주니어 카테고리, 오픈 카테고리) 총 4개 부문으로 나눠 수상작을 선정했다. 한국에서는 국립과천과학관이 대표팀을 선정해 영상 부문에 작품을 출품해왔다.
이번 대회에서 '제4회 어린이 과학연극 페스티벌'에서 최우수상인 국립과천과학관장상을 받은 작품 '당신은 인간입니까?'가 숏필름(7분 이내 영상) 부문 금상을, 함께 국립과천과학관장상을 받은 '78%'가 숏클립(1분 이내 영상) 부문 동상을 수상했다.
풀무원재단은 올해 과학적 사고 교육, 연극 창작, 연극 발표 순으로 진행되던 기존 프로그램에 국제과학연극제 참가까지 더해 프로그램을 강화했다. 연극제 출품에 앞서 지난 5월 국립과천과학관과 함께 '제4회 어린이 과학연극 페스티벌'을 열었으며, 이에 앞서 2월부터 4월까지 10주간 AI 관련 과학 특강과 토론을 진행해 참가 어린이들의 연극 기획을 도왔다.
이병인 풀무원재단 사업담당은 "미래세대의 과학적 사고 함양을 위해 진행하고 있는 프로그램이 국제과학연극제에서의 긍정적인 성과로도 이어져 매우 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com