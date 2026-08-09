경인고속도로서 차량 4대 연쇄 추돌…7세 남아 등 4명 부상

사고 여파로 한때 1㎞ 정체…경찰, 사고 경위 조사
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 경인고속도로에서 차량 4대가 잇따라 부딪히는 사고가 발생해 7세 남자아이를 포함한 4명이 다쳤다.
9일 경찰에 따르면 이날 오후 1시12분께 경인고속도로 인천 방향 부평IC와 서인천IC 사이에서 50대 남성 A씨가 몰던 아반떼 승용차가 앞서가던 K5 승용차를 들이받았다.
충격을 받은 K5 차량이 앞으로 밀리면서 앞에 있던 제네시스 G70을 추돌했고, G70 역시 앞서 있던 스포츠유틸리티차량(SUV)을 들이받으면서 4중 추돌 사고로 이어졌다.
이 사고로 7세 남자아이를 포함한 4명이 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다. 부상자들은 모두 경상으로 파악됐다.
사고 여파로 해당 구간에는 한때 약 1㎞의 차량 정체가 발생했다가 해소됐다. 경찰 조사 결과 A씨는 당시 음주운전이나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨의 전방 주시 태만으로 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
taeyi427@newspim.com