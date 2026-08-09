장동혁, 李 대통령에 "결혼 페널티 만든 건 이 정권…신생아 특례 대출까지 줄여"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 9일 이재명 대통령을 비판했다
- 결혼 페널티와 부동산 규제는 현 정권 책임이라 했다
- 청년 일자리·주거 해법은 정권 교체뿐이라 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 '결혼 페널티' 22개를 바로잡겠다고 밝힌 것에 대해 "그 '결혼 페널티' 만든 것이 바로 이재명 대통령과 이 정권"이라고 비판했다.
장 대표는 9일 자신의 페이스북에 "'유체 이탈 화법'의 절정"이라며 "디딤돌 대출, 버팀목 대출, 한도를 줄이고 규제를 강화한 것이 바로 이 정권의 '6.27 부동산 대책'"이라고 지적했다.
그는 "심지어 신생아 특례 대출까지 줄였다"며 "결국, 본인들이 막아놓은 걸 이제 와서 풀어주겠다는 것"이라고 꼬집었다.
장 대표는 "2030 지지율이 폭락하고 청년들의 반발이 거세지자 겁이 나긴 하는 모양"이라며 "하지만, 애당초 방향부터 틀렸다"고 비판했다.
이어 "청년들이 원하는 것은 단순히 대출 쉽게 받게 해달라는 것이 아니다"라며 "선심쓰듯 돈 나눠달라는 요구는 더더욱 아니다"고 강조했다.
그러면서 "기업들이 좋은 청년 일자리 많이 만들 수 있도록 노동시장 개혁하라는 것"이라며 "주식으로 인생 망가지는 일 없도록 올바른 금융시장 만들라는 것"이라고 목소리를 높였다.
장 대표는 "열심히 일하면 내 집 마련할 수 있도록 제대로 된 부동산 대책 세우라는 것"이라며 "'폐 버스 청년 주택' 같은 걸 정책이라고 내놓는 정권"이라고 직격했다.
또 "논두렁 뛰어다니며 농지 조사하고, 세금 체납자 쫓아다니는 일을 '청년 일자리'라고 내놓는 정권"이라며 "민노총 눈치만 살피면서 '노란봉투법'에는 손도 못 대는 정권"이라고 비판했다.
그는 "말은 저렇게 하지만, 22개 가운데 과연 몇 개나 고칠 수 있을까"라며 "청년의 희망을 찾는 길, 정권 교체 외에 다른 해답은 없다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com