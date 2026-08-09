"AI가 먼저 알아채고 고친다"…LG유플러스, AI 홈네트워크 구현 첫발

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 9일 브로드컴과 AI 자동 복구를 검증했다.
- 와이파이 8 공유기서 엣지 AI가 이상 징후를 먼저 잡았다.
- 문제 전 사전 복구로 홈 네트워크 품질 개선 가능성을 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 최적화로 품질 체감 향상
고객 불편 예방 기술로 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 인터넷 품질이 나빠지고 있다는 것을 고객이 체감하기도 전에 AI가 먼저 알아채고 스스로 고치는 기술이 현실화됐다. LG유플러스가 이 같은 지능형 홈 네트워크 기술 검증에 성공했다.
LG유플러스는 와이파이 8(Wi-Fi 8) 플랫폼을 활용한 홈 네트워크 자동 복구(Self-Healing) 기술을 실증했다고 9일 밝혔다. 클라우드 서버가 아닌 가정용 공유기 자체에서 AI가 네트워크 상태를 분석하고 최적화하는 '엣지 AI' 방식이다. 그동안 네트워크 품질 관리는 문제가 발생한 뒤 고객이 불편을 느끼고 나서야 대응이 시작되는 구조였다면, 이번 실증은 이상 징후를 사전에 감지해 문제가 커지기 전에 자동으로 복구하는 방식으로 전환될 수 있음을 확인했다는 점에서 의미가 있다.
생성형 AI와 확장현실(XR), 클라우드 게임, 초고화질 IPTV 등 빠르고 안정적인 네트워크가 필요한 서비스가 늘면서 가정에서도 끊김 없는 네트워크 품질을 유지하는 것이 갈수록 중요해지고 있다. 이런 흐름 속에서 네트워크 상태를 스스로 파악하고 최적화하는 AI 기반 지능형 홈 네트워크 기술이 주목받고 있다.
LG유플러스는 이 기술을 검증하기 위해 글로벌 반도체 기업 브로드컴과 손잡았다. 브로드컴은 AI 연산을 지원하는 신경망처리장치(NPU)가 탑재된 와이파이 8 플랫폼을 제공했고, LG유플러스는 기존 클라우드에서 운영하던 네트워크 품질 예측 AI 모델을 공유기에서도 구동할 수 있도록 경량화했다. 클라우드 서버와의 통신 없이도 공유기 자체적으로 실시간 판단이 가능해진 셈이다.
이는 공유기가 단순히 인터넷을 연결해주는 장비에서, 네트워크 상태를 스스로 진단하고 관리하는 AI 기반 품질 관리 플랫폼으로 진화하고 있다는 것이다.
신남승 브로드컴 코리아 무선 브로드밴드 영업총괄 전무는 "이번 실증을 통해 브로드컴의 와이파이 8 플랫폼에서 AI 모델을 직접 구동해 공유기가 지능형 품질 관리 플랫폼으로 확장될 수 있음을 입증했다"고 말했다.
이진혁 LG유플러스 Consumer서비스개발Lab 상무는 "고객이 체감하는 품질을 AI가 스스로 관리하는 지능형 홈 네트워크 구현의 첫 발을 뗀 만큼, 글로벌 기술 파트너와의 협력을 확대해 관련 기술을 지속 고도화하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com