더블유게임즈, 1분기 영업익 685억…전년 比 25.1%↑

AI 핵심 요약beta
- 더블유게임즈가 13일 2026년 1분기 사상 최대 실적을 기록했다.
- 매출 2050억원으로 전년 대비 26.6% 증가했고 영업이익 685억원이다.
- 소셜카지노·캐주얼·아이게이밍 부문 모두 성장하며 전 사업부 흑자 전환했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 글로벌 게임사 더블유게임즈가 2026년 1분기 매출과 영업이익에서 모두 사상 최대 실적을 기록했다.
13일 공시에 따르면 1분기 연결 기준 매출은 2050억원으로 전년 동기 대비 26.6%, 전분기 대비 2.6% 증가했다. 분기 기준 처음으로 2000억원을 돌파했으며 6분기 연속 성장세를 이어갔다. 영업이익은 685억원으로 전년 동기 대비 25.1%, 전분기 대비 7.1% 증가했다.
직접 판매(DTC) 매출 비중이 38.7%까지 확대되고 캐주얼 사업의 인앱 광고 매출이 증가하면서 플랫폼 수수료 부담이 줄어들었다. EBITDA는 751억원으로 전년 동기 대비 29.8% 증가했고, EBITDA 마진율은 36.6%를 기록했다.
소셜카지노 부문은 1분기 매출 1551억원으로 전년 동기 대비 8.6% 성장했다. 1분기 중 도입된 인앱 외부결제가 DTC 전환을 가속화했다. 웹스토어 개선과 VIP 유저 대상 혜택 고도화 전략이 더해지면서 DTC는 절대 매출과 비중이 동반 성장하는 구조로 자리 잡았다.
캐주얼 게임 부문 팍시게임즈는 현재 55종 이상의 게임을 서비스하며 글로벌 누적 다운로드 5700만 건을 돌파했다. 1분기 매출은 247억원으로 전분기 대비 28.8% 성장했다. AI 기반 신규 게임의 매출 비중은 70%까지 확대됐다.
아이게이밍 부문 슈퍼네이션은 252억 원의 매출을 기록하며 전분기 대비 8.1% 성장했다. 지난해 4분기 런칭한 4번째 브랜드 로스베가스의 실적 기여가 본격화되고 있다.
이번 분기 슈퍼네이션과 팍시게임즈가 모두 흑자 전환을 달성하며 전 사업부문이 영업이익에 기여하는 구조가 처음으로 완성됐다. 캐주얼과 아이게이밍의 매출 비중은 전체의 24.3%까지 확대됐다.
yuniya@newspim.com