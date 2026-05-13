두산연강재단, 베니스비엔날레 한국관 후원

AI 핵심 요약beta
- 두산연강재단이 13일 베니스비엔날레 한국관 후원 발표했다.
- 한국관은 9일부터 11월 22일까지 '해방공간' 주제로 한국 현대사를 다룬다.
- 최빛나 감독과 노혜리 작가가 두산 프로그램 출신으로 참여한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산연강재단이 5월 9일부터 11월 22일까지 이탈리아 베니스에서 열리는 '베니스비엔날레 제61회 국제미술전' 한국관을 후원한다고 13일 밝혔다 .
격년제로 개최되는 베니스비엔날레는 1895년 시작된 세계 최대 규모의 미술 축제다. 올해 전시는 99개 국가관과 111명 작가의 작품으로 구성됐다.
한국관은 '해방공간'을 주제로 1945년 해방 이후 현대까지 한국 사회의 정치적 사건과 역사적 변화를 다룬다. 최빛나 예술감독이 총괄하며 노혜리, 최고은 작가가 참여한다. 소설가 한강, 농부이자 활동가 김후주, 작가 겸 가수 이랑, 사진작가 황예지, 예술가 크리스티앙 니얌페타가 펠로우로 함께한다.
두산연강재단은 시각예술 지원 사업의 일환으로 올해 처음 한국관 후원에 참여했다. 신진작가 지원 프로그램 '두산아트랩'을 거친 노혜리 작가와 '두산 큐레이터 워크숍' 슈퍼바이저인 최빛나 예술감독이 전시에 참여한다.
노혜리 작가는 2017년 두산아트랩을 통해 서울 종로구 두산갤러리에서 전시 경험을 쌓았고, 지난해 같은 곳에서 개인전을 개최했다. 이번 전시에서는 연약한 재료의 속성과 불완전한 구조에 대한 탐구를 확장한 신작을 선보인다.
최빛나는 2016년 광주비엔날레 큐레이터, 2022년 싱가포르비엔날레 공동예술감독, 2025년 하와이 트리엔날레 공동예술감독을 역임했다.
y2kid@newspim.com