재난 대응 지휘역량 높인다…행안부, 고위관리자 재난안전 교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부 국가재난안전교육원이 13일 지방정부 부단체장과 안전책임관 대상 재난 대응 교육을 발표했다.
- 14일 '2026년 제1기 재난안전 고위관리자과정'을 운영하며 국가 정책 특강과 풍수해 실습을 진행한다.
- 고위관리자 재난 대응 역량과 리더십 강화를 목표로 교육을 내실화한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국가재난안전교육원이 지방정부 부단체장과 재난관리책임기관 안전책임관을 대상으로 재난 대응 역량 강화 교육을 실시한다.
행정안전부 국가재난안전교육원은 14일 지방정부 부단체장과 재난 및 안전관리 업무를 총괄하는 안전책임관을 대상으로 '2026년 제1기 재난안전 고위관리자과정'을 운영한다고 13일 밝혔다.
'재난안전 고위관리자과정'은 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 각 기관의 재난안전 업무를 총괄하는 고위관리자의 재난 대응 역량 강화를 위해 2018년부터 운영되고 있다.
이번 교육은 '국가 재난안전 정책방향'을 주제로 한 박형배 행정안전부 안전예방정책실장의 특강을 시작으로 총 5개 과목으로 구성됐다.
특히 여름철 우기를 앞두고 풍수해 대비와 대응 방안에 중점을 두고 실제 재난 상황을 가정한 실습과 토론도 함께 진행한다. 이를 통해 재난 현장에서의 상황판단과 지휘 역량을 높인다는 계획이다.
문영훈 국가재난안전교육원장은 "고위관리자는 각 기관에서 재난안전 업무를 총괄하는 핵심리더로서, 재난대처 역량과 리더십을 갖추도록 교육과정을 내실있게 운영해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com