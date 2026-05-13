한국-키르기스스탄, 인사행정 협력 강화 논의

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 13일 키르기스스탄 연수단과 만났다.
- 공무원 성과평가와 디지털 인사행정 협력을 논의했다.
- 한국 e-사람 시스템 등 우수사례를 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국과 키르기스스탄이 공무원 성과평가와 디지털 인사행정 분야 협력 강화 방안을 논의했다.
인사혁신처는 13일 정부세종청사에서 키르기스스탄 대통령실 및 공무지방자치청(State Agency for Civil Service and Local Government Affairs under the Cabinet of the Kyrgyz Republic) 공무원 연수단과 만나 한국 인사행정 우수사례를 공유하고 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 방문은 '키르기즈 공화국 공무원 성과평가 제도개선 및 디지털화를 위한 정책자문' 경제발전경험공유사업(KSP)의 일환으로 추진됐다.
연수단은 이날 한국의 전자인사관리시스템 'e-사람'을 활용한 성과평가 운영 방식과 디지털 기반 인사관리 체계 등을 집중적으로 청취했다. 특히 공무원 성과관리의 투명성과 효율성을 높이는 한국형 디지털 인사행정 시스템에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다.
유승주 인사혁신처 기획조정관은 "키르기스스탄이 관심있는 인사행정 분야 우수사례를 공유하고, 양국 간 협력을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
주마딜로프 산자베르크 키르기스스탄 대통령실 부국장은 "한국의 선진 인사행정 경험을 공유받을 수 있는 자리"라며 "키르기스스탄의 인사행정 발전을 위한 귀한 밑거름이 될 것"고 밝혔다.
abc123@newspim.com