허태정 "정책·실력으로 승부…대전 자부심 되찾겠다"

AI 핵심 요약beta
- 허태정 대전시장 후보가 13일 선거캠프에서 정책 중심 선거전을 강조했다.
- 캠프 전체 품격과 실력으로 시민 판단 유도하며 네거티브에 단호 대응한다.
- 대전 재도약 선거로 규정하고 원팀으로 변화와 희망을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 정책과 실력이 중심이 되는 선거전을 치르겠다고 강조했다.
허태정 후보는 13일 대전 중구 선거캠프에서 열린 제1차 선거대책위원회 회의에서 "앞으로의 21일은 대전의 미래를 바꿀 수 있는 변화와 가능성의 시간"이라며 이같이 말했다.
이날 회의는 민주당 대전시장 선거대책위원회 출범 이후 처음 열린 공식 회의로 대전지역 광역·기초단체장 후보들과 지방의원 후보들이 참석해 본격적인 선거운동 돌입을 다짐했다.
허 후보는 "시민들은 단순히 허태정 한 사람만 보는 것이 아니라 캠프 전체의 품격과 헌신, 그리고 하나로 뭉친 모습을 보고 대전의 미래를 맡길지를 판단한다"며 "여러분 한 분 한 분이 곧 허태정의 얼굴이고 민주당의 가치"라고 강조했다.
이어 "근거 없는 네거티브 공세에는 단호하게 대응하되 결국 시민들에게 보여드려야 할 것은 정책과 실력"이라며 "대전의 미래 비전과 행정 능력으로 정면 돌파하겠다"고 말했다.
특히 허 후보는 이번 지방선거를 단순 정권 대결이 아닌 '대전 재도약의 선거'로 규정하며 민생과 도시 경쟁력 회복을 강조했다. 그는 "대전의 자부심을 되찾고 시민의 승리를 만드는 선거가 돼야 한다"며 "민주당 후보 모두가 원팀으로 힘을 모아 시민들께 변화와 희망을 보여드리겠다"고 밝혔다.
또 "그동안 선거 승리를 위해 묵묵히 헌신해 온 분들의 노고를 결코 잊지 않겠다"며 "한 분 한 분의 마음을 놓치지 않고 끝까지 함께 가겠다"고 말했다.
또 이날 함께한 박정현 총괄선대위원장은 "이번 선거는 대전의 미래와 시민 삶을 바로 세우는 선거"라며 "민주당이 시민과 함께 대전의 희망을 다시 만들겠다"고 말했다.
이날 회의에서는 민주당 소속 대전지역 기초단체장 후보들과 광역·기초의원 후보들에 대한 지원 체계를 강화하고 본격적인 현장 중심 선거운동에 돌입하겠다는 의지를 공유했다.
gyun507@newspim.com