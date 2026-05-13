씨이랩, 올 1분기 매출 11억원…전년비 42% 증가

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 13일 1분기 매출 11억1000만원을 공시했다.
- 전년 대비 42% 증가했으나 영업손실 19억1000만원을 기록했다.
- AI Infra·Vision AI·Digital Twin 부문이 각각 성장하며 사업 확장을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨이랩의 올해 1분기 별도 기준 매출액이 전년 동기 대비 42% 늘었다.
씨이랩은 올 1분기 별도 기준 매출액이 11억1000만원을 기록했다고 13일 공시했다. 부문별로는 AI Infra가 60.7%, Vision AI가 55.6%, Digital Twin이 18.7% 각각 증가했다. 같은 기간 영업손실은 19억1000만원이었다. 회사는 영업·수행 조직 확충과 운영 인프라 투자 등 사업 확장을 위한 선제적 비용 집행이 영향을 미쳤다고 밝혔다.
AI Infra 부문은 GPU 운영 관리 솔루션 '아스트라고(AstraGo)' 기반 인프라 구축 사업과 NVIDIA DGX 인프라 공급 확대를 바탕으로 분기 중 11개사의 신규 고객을 확보했다.
Vision AI 부문은 실시간 영상 분석 솔루션 '엑스아이바(XAIVA)'와 '비디고(VidiGo)' 기반 AI 영상 판독 사업이 1분기 핵심 매출로 반영됐다. 공공기관과 글로벌 시장으로의 채널 확장도 진행 중이다.
Digital Twin 부문은 글로벌 대기업 대상 NVIDIA Omniverse 기반 디지털 트윈 사업에서 매출이 지속 발생한 가운데, 신규 라이선스 고객이 추가됐다.
영업비용은 전년 동기 대비 늘었다. 매출 단위로 재편한 영업·수행 조직을 가동하면서 인력 확충과 운영 인프라 투자가 반영됐고, 전사 차원의 AI 네이티브 조직 전환에 따른 글로벌 AI 생산성 도구 도입, 엑스아이바의 GS 인증 수수료 등 일회성 비용도 발생했다.
회사는 산업별 확장과 해외 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.
dconnect@newspim.com