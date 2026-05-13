KAI, 노사 상생 협력 선언..."경영 정상화·글로벌 경쟁력 강화 총력"

AI 핵심 요약beta
- KAI가 13일 노조와 26년 임단협 조인식을 열고 노사 상생 협약을 선언했다.
- 김종출 사장이 소통 중심 경영으로 노조와 신뢰를 높이고 임단협을 조기 마무리했다.
- KAI는 이번 협약을 통해 노사 갈등을 봉합하고 경영 정상화에 총력을 기울일 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 노조와 '26년 임단협 조인식 및 노사 상생 협약 선언식'을 열고 올해 경영목표 달성과 '원팀 KAI'로서의 협력을 결의했다고 13일 밝혔다.
KAI에 따르면, 김종출 사장은 취임 직후 소통과 현장 중심 경영을 통해 노동조합과 긴밀히 대화하고 경영 정상화에 대한 의지를 피력하고, 직접 임단협 교섭대표로 참여하여 협상을 조기 마무리 하는 등 노사의 상호 신뢰도를 높였다.
노동조합 김승구 위원장도 김 사장의 경영정상화 의지에 공감하고 적극 협력을 약속했으며, 회사의 성장과 발전을 위한 조직과 기업문화 개선사항을 건의하는 등 노동조합과의 상생을 당부했다.
KAI는 이번 상생 협약을 기점으로 김 사장 취임 초기 노사 갈등을 봉합하고 경영 정상화와 글로벌 경쟁력 강화에 총력을 기울일 계획이다.
김종출 사장은 "어려운 경영 환경 속에서도 노사가 양보와 타협을 통해 임·단협을 조기에 원만히 타결하고 상생의 길을 열어준 것에 감사하다"며, "이번 노사 상생 협약을 계기로 '원팀 KAI' 체계를 더욱 공고히 하고 공동의 목표를 향해 KAI 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
노동조합 김승구 위원장은 "조합원의 권익 향상이 회사의 지속 가능한 발전이고 이는 곧 구성원의 행복으로 이어진다고 생각한다"며, "안전한 일터 조성과 적기 납품 등 회사 경영목표 달성에 적극 협조하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com